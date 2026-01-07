El Valencia Basket recibe al Mónaco en otro duelo de altos vuelos en el Roig Arena

El Valencia Basket vuelve a la carga en la Euroliga, esta vez en el Roig Arena y ante un rival directo en la parte alta de la clasificación, el actual subcampeón de la Euroliga, el AS Mónaco (jueves 8, 20:30h, Roig Arena, #Vamos). Apenas 48 horas después de haber conquistado Belgrado tras dar otra exhibición el pasado martes ante el Estrella Roja, los de Pedro Martínez quieren prolongar su buena racha y sumar un nuevo triunfo que les permita seguir en lo alto de la tabla. Los taronja son segundos en la Euroliga, con el mismo balance de 14-6 que tiene el Hapoel Tel Aviv, que es el líder. Si gana este jueves al Mónaco, el Valencia Basket se situaría como líder en solitario de la Euroliga ya que el Hapoel ha aplazado hasta el 3 de marzo su partido de esta jornada 21 frente al París Basketball.

El Roig Arena, un seguro

Los de Pedro Martínez vuelven a poner a prueba la solidez del Roig Arena donde suman ya ocho victorias consecutivas en la Euroliga y donde sólo han cedido una partido y fue ante el Hapoel sin el apoyo de la afición taronja ya que se disputó a puerta cerrada. El Valencia Basket llega en racha tras sumar cinco victorias en los últimos 10 días sumando partidos de Euroliga y Liga Endesa. Unos números que le han convertido en el equipo 'de moda' en Europa y centro de todas las miradas.

Pese a ello, el partido ante el Mónaco se presenta como un duro examen para los de Pedro Martínez ya que el conjunto monegasco es uno de los pocos que ha podido doblegar a los taronja esta campaña, fue en la primera vuelta de la Euroliga ( 90-84).

La acumulación de partidos (el de este jueves será el cuarto en siete días para los de Pedro Martínez) es otro aspecto que puede pesar aunque el Valencia BC está demostrando esta temporada una excelente capacidad de recuperación. La rotación en el banquillo unido a la ausencia de lesiones está siendo clave para el buen funcionamiento de la maquinaria taronja. Pedro Martínez dispondrá ante el Mónaco de toda la plantilla por lo que de nuevo deberá hacer tres descartes.

Enfrente el Valencia Basket tendrá a un AS Mónaco que también llega en racha tras sumar cuatro triunfos consecutivos. Vienen de imponerse el martes como local al Partizan Mozzart Bet Belgrade por 101-84 para estabilizarse en la cuarta posición de la clasificación con un 13-7 en su casillero. En los dos precedentes en casa ante el Mónaco, en las temporadas 22-23 y 23-24, la victoria recayó del lado taronja en ambos partidos disputados en la Fonteta. Esta vez, el Mónaco visita por tercera vez València pero por primera el Roig Arena.

Tres partidos seguidos en casa

Después de comenzar su recta de cuatro partidos en siete días con una sólida victoria en la pista del Estrella Roja Belgrade por 89-106, el conjunto taronja regresó a València tras el partido afronta ante el AS Monaco el primero de los tres partidos en cinco días. Los tres los jugará en casa, en el Roig Arena. Tras el choque de este jueves, los hombres de Pedro Martínez recibirán al Unicaja en partido de la jornada 15 de la Liga Endesa que se ha adelantado al sábado 10 de enero a las 18:30 horas y cerrará este frenético inicio de año el lunes 12 de enero a las 20:30 horas recuperando su partido aplazado de la jornada 11 de la Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza.

Duelo de ataques

El partido enfrentará a dos de los equipos más anotadores de la competición. El AS Monaco es el que más puntos mete (91,2) con la segunda mejor eficiencia ofensiva (1,21 puntos por posesión) mientras que Valencia Basket es el tercer equipo que más puntos mete (90,2) con la séptima mejor eficiencia ofensiva (1,18 puntos por posesión). El equipo taronja es el que más triples mete (12,5) con el quinto mejor porcentaje (37,7%) mientras que el cuadro monegasco es el que más canastas de dos anota (23,6) con el quinto mejor porcentaje (56,5%). En la eficacia de tiros de campo, ambos equipos están empatados en la cuarta posición con un 55,8%. Además, son los dos conjuntos que más asistencias reparten, siendo el AS Monaco primero con 20,6 pases de canasta y Valencia Basket segundo con 20,2.

Pero estos dos equipos no solo destacan en la parcela ofensiva. Valencia Basket y el AS Monaco son los únicos equipos que están en el Top-5 en valoración (los monegascos lideran la Euroliga con 108 créditos y los valencianos, quintos con 100,2), puntos anotados, asistencias, recuperaciones y tapones.

El Rival

El Valencia Basket analiza así a su riva, el AS Mónaco:

Spanoulis tiene un quinteto tipo muy definido en el que hay tres jugadores que siempre han salido desde el inicio. Mike James es el octavo máximo anotador (16,6 puntos) y el cuarto mejor asistente (6,4 pases de canasta) para ser el jugador más valorado de su equipo y el séptimo de la competición con 18,1 créditos. A su lado siempre forman Alpha Diallo (12,3 puntos, 4,1 rebotes y 1,7 recuperaciones para liderar la competición en robos y aportar 14,2 de valoración) y el pívot internacional alemán Daniel Theis (10 puntos y 5,3 rebotes para 12,8 créditos). Jaron Blossomgame (6,8 puntos y 4,4 rebotes) suele salir de inicio como ala-pívot dejando a Nikola Mirotic ser el tercer jugador más valorado de su equipo desde el rol de sexto hombre con una tarjeta de 11,2 puntos y 4,2 rebotes para 13,8 créditos. En la posición de escolta, Elie Okobo (11,8 puntos, 2,2 rebotes y 4,6 asistencias para 12 de valoración) y Matthew Strazel (8,5 puntos con un 43,7% en triples y 3,2 asistencias) se reparten las titularidades de manera casi equitativa. Kevarrius Hayes (6,1 puntos y 3,2 rebotes) aporta capacidad atlética desde el banquillo en un juego interior en el que apenas ha podido ayudarles Yoan Makoundou por diversas lesiones. Por fuera, Nemanja Nedovic (5,2 puntos) y Terry Tarpey alargan una rotación en la que Begarin y Michineau apenas tienen presencia en Euroliga.

Plantillas / VBC

El