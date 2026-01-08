¡¡¡70 de valoración!!! entre dos joyas del Valencia Basket en la final del Campeonato de España cadete

La Comunitat Valenciana volvió a brillar un año más en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, con un oro en Cadete Femenino, platas en Cadete Masculino y en Infantil Masculino, y un 5º puesto en Infantil Femenino.

Unos éxitos que reflejan el buen trabajo de la FBCV y de las canteras de los clubes valencianos, entre ellos la de un Valencia Basket que vio cómo dos de sus jugadoras deslumbraron en la final cadete femenina, con 70 de valoración entre ambas y una en cada equipo.

Una vez más, Anastasia Lishchuk fue decisiva en el campeonato y en la final cadete ante Castilla y León, en un partido que acabó 70-82, con 21 puntos, 14 rebotes y 38 de valoración de la interior taronja. En las subcampeonas brilló también otra de las joyas de L'Alqueria como Amelia Alonso, con 34 puntos, 16 rebotes y 32 de valoración, en 39:40 minutos en pista.

Anastasia Lishchuk, la mejor jugadora de la final en el Campeonato de España de selecciones cadete. / FEB

La selección valenciana cadete también contó con las taronja Lucía Carbonell, Nene Aidara, Ariadna Lozano, Paula Reynal y Sofía Kviecinska como jugadoras y con Paula de Lucas como entrenadora. Además de las participantes en la final, la también taronja Uki Omoruyi disputó el torneo con la Comunidad de Madrid, finalizando en quinta posición.

Dos platas

Las dos platas valencianas también tuvieron nutrida presencia taronja. Los infantiles realizaron un gran torneo, sólo cediendo en la final ante Cataluña 59-37, con Albert Monsonís, Adrián Vázquez, Nikita Zamiatin y Patrick Eke como jugadores del Valencia Basket.

Por su parte, el subcampeonato cadete masculino llegó en una competición muy destacada de los valencianos, que sólo cederían ante la Comunidad de Madrid tanto en la fase de grupos como en la final, a la que accederían de forma brillante superando a Canarias y Aragón. Por parte taronja, participaron Luis Gil y Pablo González.

Infantil Femenino

Las infantiles, con Ángela Lozano, Julia Quilis, Carla Navarro, Ruth Sánchez, Carmen Vizcaya, Lucía Albero, Ada Ohia, Elena Zacarías y Laura Villarejo, consiguieron la quinta plaza al imponerse remontando a las Islas Baleares 81-72 en el último partido.