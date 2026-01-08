EUROLIGA
Darius Thompson apunta a la clave para ganar al AS Mónaco
El exterior taronja recuerda que su rival de este jueves tiene a algunos de los mejores anotadores de la competición
Espera aprovechar el factor pista y el apoyo de la afición en el Roig Arena para ganar y seguir en lo alto de la tabla
Tras la imponente victoria ante el Estrella Roja en Belgrado, el Valencia Basket recibe este jueves al potente AS Mónaco en el duelo estrella de la 21ª jornada de la Euroliga, que mide al segundo y al cuarto clasificado, separados por una sola victoria.
Un rival del más alto nivel para el Valencia Basket, con jugadores como Mike James o Nikola Mirotic, pero al que los taronja esperan imponerse con el apoyo de la aficición en el Roig Arena. "Tener a los aficionados con nosotros nos da más energía, incluso viajan con nosotros a Belgrado. Han estado viajando con nosotros a todas partes y ahora tenemos a nuestra afición al completo aquí con nosotros. Así que trataremos de usar esa energía y sacarle el máximo provecho", señala Darius Thompson.
La defensa, factor decisivo
Pero al margen de la importancia del factor pista, el exterior estadounidense internacional por Italia señala la defensa como la clave para ganar a un equipo que tiene algunos de los mejores anotadores de la competición "Cada partido en la Euroliga es realmente un desafío duro, pero los jugadores que tiene el AS Monaco son algunos de los mejores anotadores de la Liga. Así que tenemos que vigilarlos y ver qué podemos hacer para frenarlos", señaló en declaraciones facilitadas por el club.
Por ello, añade que "la defensa, sin duda, será clave. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para limitar a sus jugadores más importantes y, por nuestra parte, tratar de jugar a nuestro ritmo. Intentar jugar lo más rápido que podamos", añadió.
Unión en los malos momentos
Darius Thompson concluyó, en declaraciones facilitadas por el club, que deben estar preparados para hacer y recibir parciales sin que eso les saque del partido. "Eso es el baloncesto en general: el baloncesto es un juego de parciales. Va a haber altibajos, pero para nosotros se trata de mantenernos unidos, luchar como equipo y, con suerte, al final del partido habernos mantenido juntos el tiempo suficiente y haber luchado lo suficiente como para llevarnos la victoria", apuntó.
