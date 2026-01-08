EUROLIGA
Derrota taronja en un duelo de titanes
El Valencia Basket pierde su primer partido con público en el Roig Arena pero acaba despedido con aplausos por la afición
Los taronja fueron a remolque desde el segundo cuarto ante un Mónaco con seis jugadores por encima de los 13 puntos
Los triples del extaronja Nemanja Nedovic en el último cuarto evitaron la remontada pese a dar la cara hasta el final
En pie, con aplausos y al grito de ¡Valencia, Valencia!. Así despidió la afición del Valencia Basket a los de Pedro Martínez tras su derrota (92-101) ante el potente AS Mónaco en el que fue el primer tropiezo con público en el Roig Arena. Un revés ante un rival que iguala a los taronja en lo alto de la clasificación, a la espera de que el Hapoel Tel Aviv dispute su partido de esta jornada, aplazo hasta marzo. Eso sí, dando la cara hasta el final y sin perder la identidad de un equipo que está enamorando a aficionados y rivales esta temporada.
Josep Puerto e Isaac Nogués volvían a la convocatoria tras descansar en Belgrado, pero ninguno de ellos salió de inicio en un quinteto formado por Darius Thompson, Omari Moore, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako.
Tras un intercambio de canastas entre Taylor y Mike James, Darius Thompson asumió el protagonismo anotador con un triple inicial para encadenar siete puntos consecutivos. Diallo y Okobo reducían diferencias y, con 9-6 y apenas tres minutos jugados, Pedro Martínez hacía los primeros movimientos cambiando la dupla interior y dando entrada a Reuvers y Braxton Key.
Ambos anotaban los siguientes cinco puntos de los locales, pero la conexión Mike James - Mirotic empezaba a funcionar y el hispano-montenegrino castigaba el aro taronja desde el 6,75 en dos ocasiones consecutivas para empatar el partido en la siguiente acción (14-14), ya con 8 puntos en su haber.
El duelo entraba en una fase de intercambio de golpes, con Hayes y James respondiendo a cada canasta de un Valencia Basket que, eso sí, lograba cerrar el primer cuarto por delante (28-26) con buenas acciones de Badio y Costello y dos triples de Montero y Darius, ya con diez puntos. La superioridad taronja en el rebote compensaba de momento los peores porcentajes de tiro de los locales.
A remolque en el segundo cuarto
La ventaja no le duró demasiado al Valencia Basket, ya que tras un primer intercambio de canastas en la vuelta a la pista, Terry Tarpey volvía a poner por delante a los visitantes (32-34). Una acción que precedió a otras dos de un Jaron Blossomgame que empezaba a hacer daño, antes de que el extaronja Nedovic obligara a Pedro Martínez a parar el partido tras un triple que puso un inquietante 34-41.
Las pérdidas pasaban factura a los locales, quienes pese a ello mantenían la fe y recortaban diferencias por medio de Badio y Taylor. Un pequeño balón de oxígeno que pinchaba Mike James antes del descanso, anotando 8 puntos seguidos para poner el 40-49. El ataque no fluía y Diallo acabó machacando el aro en una transición para llevar de nuevo a Pedro Martínez a pedir tiempo, con 40-51.
La diferencia ya no se movería antes del descanso, aunque el marcador sí se actualizó tras dos últimas canastas de Hayes y Moore (42-53).
Reacción y fe en la remontada
El Valencia BC se encontraba con un escenario muy distinto al de los últimos partidos, obligado a remontar una desventaja de 11 puntos al descanso. Le faltaba acierto en el triple y le siguió costando anotar desde el 6,75 en la vuelta a la pista, aunque Taylor sí sumaba tres tiros libre para responder a un primer triple de Diallo.
El alero estadounidense con nacionalidad guineana seguía haciendo daño a los taronja en los primeros minutos de la segunda parte y con un nuevo triple ponía el 51-64. Pradilla, ahora sí, respondía desde el 6,75, antes de que Pedro Martínez hiciera un cuádruple cambio para dar entrada a Puerto, Costello, Badio y Key, con seis minutos de cuarto aún por jugar.
Darius sumaba desde el tiro libre, pero un gran Blossomgame y Mirotic con un nuevo triple ponían el +13 para el Mónaco (56-69). Montero respondía con un tiro exterior a un gran Mike James, pero fue un parcial de 6-0 con Pradilla y Taylor el que volvió a encender a un Roig Arena que empezaba a creer en la remontada. Spanoulis no lo veía claro y paraba el partido con 67-74. La afición empujaba desde la grada y Moore y Taylor permitieron llegar al último cuarto con todo por decidir (70-76).
Último cuarto
Pero cuando se abrían las esperanzas locales, el extaronja Nedovic echaba un jarro de agua fría, con tres triples y 11 puntos consecutivos que ponían el 72-87 a 7:47 del final. Un golpe que pudo ser definitivo, pero que no dejó en la lona a un Valencia BC que da la cara siempre hasta el final y que con triples de Darius, Puerto y Reuvers, reducía la diferencia a 82-93 al ecuador del último cuarto.
El pívot estadounidense, además, lograba bajar de la barrera de los 10 puntos con un mate a una mano que pudo en pie al Roig Arena, que volvía a creer con un 84-93 y 4:23 minutos por delante.
Los puntos llegaban, pero un inspirado Hayes castigaba una y otra vez el aro local, complicando la remontada, pese al empuje de un Montero que intentaba el milagro y que puso a los taronja a ocho puntos a 1:26 para el final. Pero fue imposible y el partido acabó escapándose hasta llegar al definitivo 92-101, entre aplausos de una afición que reconoce el trabajo de los suyos y el hecho de que volvieran a intentarlo hasta el final. Y sin tiempo de descanso, el sábado, otro reto de nivel ante el Unicaja en casa.
