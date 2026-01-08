Derrota taronja en un duelo de titanes

En pie, con aplausos y al grito de ¡Valencia, Valencia!. Así despidió la afición del Valencia Basket a los de Pedro Martínez tras su derrota (92-101) ante el potente AS Mónaco en el que fue el primer tropiezo con público en el Roig Arena. Un revés ante un rival que iguala a los taronja en lo alto de la clasificación, a la espera de que el Hapoel Tel Aviv dispute su partido de esta jornada, aplazo hasta marzo. Eso sí, dando la cara hasta el final y sin perder la identidad de un equipo que está enamorando a aficionados y rivales esta temporada.

Josep Puerto e Isaac Nogués volvían a la convocatoria tras descansar en Belgrado, pero ninguno de ellos salió de inicio en un quinteto formado por Darius Thompson, Omari Moore, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako.

Tras un intercambio de canastas entre Taylor y Mike James, Darius Thompson asumió el protagonismo anotador con un triple inicial para encadenar siete puntos consecutivos. Diallo y Okobo reducían diferencias y, con 9-6 y apenas tres minutos jugados, Pedro Martínez hacía los primeros movimientos cambiando la dupla interior y dando entrada a Reuvers y Braxton Key.

Neal Sako, de nuevo titular en el partido ante el AS Monaco. / F. Calabuig

Ambos anotaban los siguientes cinco puntos de los locales, pero la conexión Mike James - Mirotic empezaba a funcionar y el hispano-montenegrino castigaba el aro taronja desde el 6,75 en dos ocasiones consecutivas para empatar el partido en la siguiente acción (14-14), ya con 8 puntos en su haber.

El duelo entraba en una fase de intercambio de golpes, con Hayes y James respondiendo a cada canasta de un Valencia Basket que, eso sí, lograba cerrar el primer cuarto por delante (28-26) con buenas acciones de Badio y Costello y dos triples de Montero y Darius, ya con diez puntos. La superioridad taronja en el rebote compensaba de momento los peores porcentajes de tiro de los locales.

A remolque en el segundo cuarto

La ventaja no le duró demasiado al Valencia Basket, ya que tras un primer intercambio de canastas en la vuelta a la pista, Terry Tarpey volvía a poner por delante a los visitantes (32-34). Una acción que precedió a otras dos de un Jaron Blossomgame que empezaba a hacer daño, antes de que el extaronja Nedovic obligara a Pedro Martínez a parar el partido tras un triple que puso un inquietante 34-41.

Las pérdidas pasaban factura a los locales, quienes pese a ello mantenían la fe y recortaban diferencias por medio de Badio y Taylor. Un pequeño balón de oxígeno que pinchaba Mike James antes del descanso, anotando 8 puntos seguidos para poner el 40-49. El ataque no fluía y Diallo acabó machacando el aro en una transición para llevar de nuevo a Pedro Martínez a pedir tiempo, con 40-51.

La diferencia ya no se movería antes del descanso, aunque el marcador sí se actualizó tras dos últimas canastas de Hayes y Moore (42-53).

Reacción y fe en la remontada

El Valencia BC se encontraba con un escenario muy distinto al de los últimos partidos, obligado a remontar una desventaja de 11 puntos al descanso. Le faltaba acierto en el triple y le siguió costando anotar desde el 6,75 en la vuelta a la pista, aunque Taylor sí sumaba tres tiros libre para responder a un primer triple de Diallo.

El alero estadounidense con nacionalidad guineana seguía haciendo daño a los taronja en los primeros minutos de la segunda parte y con un nuevo triple ponía el 51-64. Pradilla, ahora sí, respondía desde el 6,75, antes de que Pedro Martínez hiciera un cuádruple cambio para dar entrada a Puerto, Costello, Badio y Key, con seis minutos de cuarto aún por jugar.

Darius sumaba desde el tiro libre, pero un gran Blossomgame y Mirotic con un nuevo triple ponían el +13 para el Mónaco (56-69). Montero respondía con un tiro exterior a un gran Mike James, pero fue un parcial de 6-0 con Pradilla y Taylor el que volvió a encender a un Roig Arena que empezaba a creer en la remontada. Spanoulis no lo veía claro y paraba el partido con 67-74. La afición empujaba desde la grada y Moore y Taylor permitieron llegar al último cuarto con todo por decidir (70-76).

Último cuarto

Pero cuando se abrían las esperanzas locales, el extaronja Nedovic echaba un jarro de agua fría, con tres triples y 11 puntos consecutivos que ponían el 72-87 a 7:47 del final. Un golpe que pudo ser definitivo, pero que no dejó en la lona a un Valencia BC que da la cara siempre hasta el final y que con triples de Darius, Puerto y Reuvers, reducía la diferencia a 82-93 al ecuador del último cuarto.

El pívot estadounidense, además, lograba bajar de la barrera de los 10 puntos con un mate a una mano que pudo en pie al Roig Arena, que volvía a creer con un 84-93 y 4:23 minutos por delante.

Los puntos llegaban, pero un inspirado Hayes castigaba una y otra vez el aro local, complicando la remontada, pese al empuje de un Montero que intentaba el milagro y que puso a los taronja a ocho puntos a 1:26 para el final. Pero fue imposible y el partido acabó escapándose hasta llegar al definitivo 92-101, entre aplausos de una afición que reconoce el trabajo de los suyos y el hecho de que volvieran a intentarlo hasta el final. Y sin tiempo de descanso, el sábado, otro reto de nivel ante el Unicaja en casa.