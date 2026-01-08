EUROLIGA
Los descartes de Pedro Martínez ante el AS Mónaco
Josep Puerto e Isaac Nogués regresan tras descansar en el partido ante el Estrella Roja en Belgrado
El Valencia Basket recibe este jueves al AS Mónaco en el Roig Arena y lo hace de nuevo con todos los jugadores disponibles, por lo que Pedro Martínez se ha visto obligado a hacer de nuevo tres descartes en la previa del partido.
Josep Puerto regresa a la lista tras descansar en el partido del martes ante el Estrella Roja, al igual que Isaac Nogués. Junto a ellos, el resto de convocados son: Darius Thompson, Jean Montero, Brancou Badio, Omari Moore, Josep Puerto, Kameron Taylor, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Matt Costello, Braxton Key, Isaac Nogués y Neal Sako.
Descanso para tres
Los descartes en esta ocasión ante el AS Mónaco, por tanto, son López-Arostegui, Sergio de Larrea y un Yankuba Sima que se queda fuera por tercer partido consecutivo. Y todo en un partido en el que el Valencia Basket se mide a un rival directo de la parte alta de la clasificación, ya que los de Spanoulis son cuartos y están a una sola victoria de los taronja.
