Los descartes de Pedro Martínez ante el AS Mónaco

El Valencia Basket recibe este jueves al AS Mónaco en el Roig Arena y lo hace de nuevo con todos los jugadores disponibles, por lo que Pedro Martínez se ha visto obligado a hacer de nuevo tres descartes en la previa del partido.

Josep Puerto regresa a la lista tras descansar en el partido del martes ante el Estrella Roja, al igual que Isaac Nogués. Junto a ellos, el resto de convocados son: Darius Thompson, Jean Montero, Brancou Badio, Omari Moore, Josep Puerto, Kameron Taylor, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Matt Costello, Braxton Key, Isaac Nogués y Neal Sako.

Omari Moore, lanzando a canasta antes del partido ante el AS Mónaco. / F. Calabuig

Descanso para tres

Los descartes en esta ocasión ante el AS Mónaco, por tanto, son López-Arostegui, Sergio de Larrea y un Yankuba Sima que se queda fuera por tercer partido consecutivo. Y todo en un partido en el que el Valencia Basket se mide a un rival directo de la parte alta de la clasificación, ya que los de Spanoulis son cuartos y están a una sola victoria de los taronja.