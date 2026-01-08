Pedro Martínez: "Era un gran rival, no hemos perdido porque estuviéramos cansados"

El Valencia Basket no pudo evitar su primera derrota con público en el Roig Arena al caer ante el potente AS Mónaco en la 21ª jornada de la Euroliga por 92-101, pero a pesar de ello, Pedro Martínez no quiso excusarse en el calendario y en el lógico cansancio de los taronja, que venían de jugar el martes en Belgrado y lo harán ahora el sábado y el lunes en casa, acumulando cuatro partidos en siete días.

Al respecto, el técnico taronja destacó que "no creo que hayamos perdido por el cansancio, hemos jugado contra un gran equipo como el Mónaco, hemos tenido problemas en el segundo cuarto con pérdidas de balón, pero no hemos perdido porque estuviéramos cansados, sino porque hemos estado peor algunas situaciones".

Pedro Martínez, en una protesta durante el Valencia Basket - Monaco. / F. Calabuig

Claves de la derrota

A ello, añadió Pedro Martínez que "durante todo el partido, su defensa ha sido muy buena, colapsa mucho, cuando crees que tienes ventaja, tienes menos de la que piensas, ellos tienen mucha habilidad en sus manos y hemos perdido muchas pelotas. Hubo un momento en la primera parte en la que jugaron con jugadores pequeños, les ha dado polivalencia y nos ha sacado de posesiones defensivas buenas. Nos han dominado.

Lucha tras el descanso y factor Nedovic

El técnico, eso sí, destacó que "en la segunda parte hemos luchado muchísimo, parecía que podíamos igualar el partido, pero han continuado moviendo bien la pelota", a lo que añadió que "Nedovic ha estado muy acertado y han cogido una distancia que les ha dado mucha confianza".