Valencia Basket – AS Monaco, en directo: partido de Euroliga minuto a minuto en vivo

El Valencia Basket vuelve a la carga en la Euroliga , esta vez en el Roig Arena y ante un rival directo en la parte alta de la clasificación, el actual subcampeón de la Euroliga, el AS Mónaco (jueves 8, 20:30h, Roig Arena, #Vamos).

Apenas 48 horas después de haber conquistado Belgrado tras dar otra exhibición el pasado martes ante el Estrella Roja, los de Pedro Martínez quieren prolongar su buena racha y sumar un nuevo triunfo que les permita seguir en lo alto de la tabla. Los taronja son segundos en la Euroliga, con el mismo balance de 14-6 que tiene el Hapoel Tel Aviv, que es el líder. Si gana este jueves al Mónaco, el Valencia Basket se situaría como líder en solitario de la Euroliga ya que el Hapoel ha aplazado hasta el 3 de marzo su partido de esta jornada 21 frente al París Basketball.

Valencia Basket – Monaco: previa del partido

Los de Pedro Martínez vuelven a poner a prueba la solidez del Roig Arena donde suman ya ocho victorias consecutivas en la Euroliga y donde sólo han cedido una partido y fue ante el Hapoel sin el apoyo de la afición taronja ya que se disputó a puerta cerrada. El Valencia Basket llega en racha tras sumar cinco victorias en los últimos 10 días sumando partidos de Euroliga y Liga Endesa. Unos números que le han convertido en el equipo 'de moda' en Europa y centro de todas las miradas.

Pese a ello, el partido ante el Mónaco se presenta como un duro examen para los de Pedro Martínez ya que el conjunto monegasco es uno de los pocos que ha podido doblegar a los taronja esta campaña, fue en la primera vuelta de la Euroliga ( 90-84).

Spanoulis tiene un quinteto tipo muy definido en el que hay tres jugadores que siempre han salido desde el inicio. Mike James es el octavo máximo anotador (16,6 puntos) y el cuarto mejor asistente (6,4 pases de canasta) para ser el jugador más valorado de su equipo y el séptimo de la competición con 18,1 créditos. A su lado siempre forman Alpha Diallo (12,3 puntos, 4,1 rebotes y 1,7 recuperaciones para liderar la competición en robos y aportar 14,2 de valoración) y el pívot internacional alemán Daniel Theis (10 puntos y 5,3 rebotes para 12,8 créditos). Jaron Blossomgame (6,8 puntos y 4,4 rebotes) suele salir de inicio como ala-pívot dejando a Nikola Mirotic ser el tercer jugador más valorado de su equipo desde el rol de sexto hombre con una tarjeta de 11,2 puntos y 4,2 rebotes para 13,8 créditos.

Acción del Valencia Basket en su duelo ante el AS Monaco. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

En la posición de escolta, Elie Okobo (11,8 puntos, 2,2 rebotes y 4,6 asistencias para 12 de valoración) y Matthew Strazel (8,5 puntos con un 43,7% en triples y 3,2 asistencias) se reparten las titularidades de manera casi equitativa. Kevarrius Hayes (6,1 puntos y 3,2 rebotes) aporta capacidad atlética desde el banquillo en un juego interior en el que apenas ha podido ayudarles Yoan Makoundou por diversas lesiones. Por fuera, Nemanja Nedovic (5,2 puntos) y Terry Tarpey alargan una rotación en la que Begarin y Michineau apenas tienen presencia en Euroliga.

Mirotic celebra una acción de su equipo, aunque no lograba anotar hasta el último cuarto, lanzando a su equipo / MONACO

Horario y dónde ver el Valencia Basket – Monaco

El AS Monaco visita el Roig Arena este jueves para disputar la jornada 21 de la Euroliga en un duelo que arrancará a las 20:30 horas. Se podrá ver en directo en Movistar Plus+ o seguirlo desde Superdeporte .

⌚ 2DO CUARTO: 02:00 📍 VALENCIA BASKET 40-46 AS MONACO 📰 Dos más Mike James

⌚ 2DO CUARTO: 03:30 📍 VALENCIA BASKET 40-44 AS MONACO 📰 ¡Triplazo de Mike James desde su casa!

⌚ 2DO CUARTO: 05:00 📍 VALENCIA BASKET 36-41 AS MONACO 📰 ¡Canasta de Badio!

⌚ 2DO CUARTO: 06:00 📍 VALENCIA BASKET 34-41 AS MONACO 📰 Triple de Nedovic. Mal parcial taronja. Lo para Pedro Martínez.

⌚ 2DO CUARTO: 06:40 📍 VALENCIA BASKET 34-34 AS MONACO 📰 Uno para uno para Taylor que deja la bandeja dentro.

⌚ 2DO CUARTO: 07:00 📍 VALENCIA BASKET 32-34 AS MONACO 📰 Pierde Montero. Canasta fácil de Harpey.

⌚ 2DO CUARTO: 07:00 📍 VALENCIA BASKET 32-32 AS MONACO 📰 Técnica para Strazel. No hubo antideportiva.

⌚ 2DO CUARTO: 07:00 📍 VALENCIA BASKET 32-32 AS MONACO 📰 Revisan una posible antideportiva sobre Nogués.

⌚ 2DO CUARTO: 07:40 📍 VALENCIA BASKET 32-30 AS MONACO 📰 ¡GORRRRRAZO DE THOMPSON! ¡MATAZO DE SAKO! ¡SHOWTIME EN EL ROIG ARENA!