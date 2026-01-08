Horario y dónde ver el Valencia Basket - Mónaco de la Euroliga en directo desde el Roig Arena

El Valencia Basket recibe este jueves en el Roig Arena al peligrosísimo AS Monaco. El conjunto que dirige Pedro Martínez colidera la clasificación de la Euroliga junto al Hapoel Tel Aviv, mientras que los monegascos marchan cuartos a sólo una victoria del liderato.

Un ex del Valencia Basket en el AS Monaco

Nemanja Nedovic es el único exjugador del Valencia Basket que viste actualmente la camiseta del cuadro que dirige el mítico Spanoulis. El rol del veterano (34 años) jugador serbio es secundario, como hombre de rotación. Ronda los 12 minutos por partido en Euroliga, anotando algo más de cinco puntos de media, pero manteniéndose como un peligroso triplista. Jugó como local en La Fonteta en la temporada 14/15, aunque nunca llegó a ser importante más allá de ser un buen jugador suplente. Tras dicha campaña, fichó por Unicaja, mejorando sus prestaciones durante tres campañas.

Mirotic, junto a Satoransky, en el partido de este viernes en el Palau. / EP

Mirotic y los peligros del rival

A sus casi 35 años, Mirotic ya no es el que era, pero todavía puede considerarse uno de los interiores más determinantes de la Euroliga. Además de quien fuera internacional por España, otros cuatro jugadores superan los dos dígitos de anotación. El estadounidense Mike James será un peligro constante en creación y anotación, alcanzando los 16,6. Diallo, Ekobo y Theis son otros jugadores a tener en cuenta.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - AS Monaco de la Euroliga en directo desde el Roig Arena

El AS Monaco visita el Roig Arena este jueves para disputar la jornada 21 de la Euroliga en un duelo que arrancará a las 20:30 horas. Se podrá ver en directo en Movistar Plus+ o seguirlo desde Superdeporte.