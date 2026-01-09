El Valencia Basket cae en Burgos y desciende al Grupo B de la Liga U

El Valencia Basket sufrió este viernes 9 de enero una derrota en la cancha del Burgos por tan sólo dos puntos, 87-85 que les condena a bajar al Grupo B de la Liga U. Los taronja se jugaban todo a una carta en la cancha del Burgos tras concluir la primera fase. Tras superar en la última jornada al Unicaja en La Fonteta, los taronja finalizaban esta primera fase como séptimos del Grupo A y por tanto se clasificaban para el partido de repesca que los enfrentó al octavo clasificado, el Burgos en una eliminatoria que se ha disputado a partido único.

El Valencia Basket sufrió una dura derrota en Burgos / ACB / Cintia Cortés

Caen al Grupo B

Los de Gonzalo Muinelo no pudieron superar al Burgos y así se ven relegados al Grupo B donde también estarán el perdedor de la otra repesca junto a Bilbao Basket, Bàsquet Girona, Amara Lleida y Stellantis & You Granada.

La Liga U vive su primera edición esta temporada. Se trata de una competición organizada por la ACB, el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Baloncesto con el objetivo de que los jóvenes talentos del baloncesto español puedan seguir su crecimiento en su camino hacia la ACB. La Liga está destinada a jugadores sub'22. El Valencia Basket, en esta primera experiencia no ha podido meterse entre los ocho mejores y por tanto disputar la Fase Final pero ahora peleará por quedar lo más arriba posible en el Grupo B. La Final a 6 se disputará entre el 15 y 17 de mayo, en busca del primer campeón de la nueva competición de filiales, un título al que ya no podrá aspirar el filial taronja.

Ilán Laville con 19 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 20 puntos de valoración, fue el más destacado en las filas taronja donde también destacaron Guillem Tazo con 13 puntos, Tomas Talcis con 12, Jorge Carot con 10 y Javier Viguer con 9. En el equipo burgalés el mejor fue Joaquín Taboada con 23 puntos y 25 de valoración. Consulta aquí las estadísticas del partido.

Estadísticas del Burgos / SD