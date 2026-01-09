El Valencia Basket continúa su maratón de partidos ante el Unicaja

El calendariro no da tregua al Valencia Basket que este sábado 10 de enero (18:30h, DAZN) recibe en el Roig Arena al Unicaja de Málaga. Los de Pedro Martínez, de nuevo ante su afición, tratarán de pasar página a la derrota sufrida el jueves ante el AS Mónaco en la Euroliga y seguir sumando en la Liga Endesa. Para los taronja será el séptimo partido en tan sólo 14 días. El cansancio físico y mental será de nuevo un reto para los de Pedro Martínez que vienen de disputar una doble jornada de Euroliga esta semana (martes y jueves) mientras que el Unicaja Málaga ha dispuesto de toda la semana para preparar su visita al Roig Arena.

A asegurar ser cabeza de serie

La victoria ante el Unicaja puede tener un gran valor para el Valencia Basket que podría amarrar una plaza como cabeza de serie en la Copa del Rey que además se disputará en València. Asegurar un puesto entre los cuatro primeros al término de la primera fase permitiría a priori tener un cruce más accesible. Además, vencer al equipo malagueño reforzaría sus opciones en la pelea que mantiene con el Real Madrid por acabar la primera vuelta como líder, un logro que se premia con la disputa el jueves y no el viernes de los cuartos de la Copa y que, en caso de acceder a semifinales, da un valioso día de descanso. Una victoria del Valencia unida sendas derrotas de La Laguna Tenerife y Barça, le supondría al Valencia Basket asegurar matemáticamente esa condición de cabeza de serie y aunque ambos ganaran si el conjunto de Pedro Martínez vence tendrá virtualmente asegurado esa ventaja.

El Valencia llega a esta cita como segundo clasificado de la Liga Endesa con 11 triunfos, a uno del líder el Real Madrid. Pero en el caso de los taronja aúntienen que disputar el encuentro aplazado ante el Casademont Zaragoza que se disputará el lunes 12 también en el Roig Arena. Precisamente la ubicación del partido ante los aragoneses el día 12 motivó que el encuentro ante el Unicaja, previsto en principio para el domingo 11, se adelantase al sábado 10.

Con toda la plantilla disponible, Pedro Martínez deberá hacer tres descartes. El jueves ante el Mónaco los elegidos fueron Sergio De Larrea, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima, que como Kameron Taylor se mediría en caso de su jugar al que era su equipo hasta este verano.

Para el Unicaja el partido ante el Valencia Basket supone una nueva oportunidad en su camino hacia la clasificación para la Copa. Los malagueños necesitan ganar para poner fin a una racha negativa qde tres derrotas en sus últimos cuatro choques de la acb. Entre los equipos que le han derrotado en estas semanas están dos de la Euroliga, como el Real Madrid y el Kosner Baskonia, pero su último verdugo fue el Río Breogán, de mucho menos presupuesto.

El encuentro será el segundo que disputen estos equipos esta campaña, puesto que ambos abrieron la campaña en la semifinal de la Supercopa que se disputó en Málaga, un choque en el que el Valencia se llevó la victoria pese a las bajas que arrastraba por un ajustado 87-93. El Unicaja es el equipo que más veces ha visitado al Valencia Basket: el partido de este sábado será la 47 visita a los taronja, aunque la primera en el Roig Arena.

Dos entrenadores que apuestan por la rotación

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que se enfrentan dos equipos con plantillas largas con muchos jugadores capaces de dar un paso adelante y con el tiempo en pista muy repartido. De hecho, Valencia Basket y Unicaja son los únicos dos equipos de la Liga Endesa que no tienen a ninguno de sus jugadores disputando más de 22 minutos. El jugador que más juega en Valencia Basket es el alero Kameron Taylor, que pasa una media de 21:49 minutos sobre el parquet en competición acb. Además de él, solo Jaime Pradilla supera la veintena (21:23) y hay trece jugadores distintos que pasan al menos 14 minutos de media sobre el parquet. Por parte malagueña, Kendrick Perry es el que más juega con 21:01 minutos, solo Olek Balcerowski le acompaña por encima de la veintena (20:56 minutos) y once jugadores juegan al menos 14 minutos de promedio.

Plantillas / VBC

El rival

El Valencia Basket analiza así a su rival, el Unicaja Málaga: Unicaja cuenta con cinco jugadores en dobles dígitos de valoración en su plantilla. El dominicano Chris Duarte es el máximo anotador de su equipo (12,4 puntos) a los que añade 2,1 rebotes y 3 asistencias para 13,1 créditos de valoración. Olek Balcerowski le iguala como el más valorado de su equipo con esa misma cifra como consecuencia de los 11,6 puntos, 3,9 rebotes y 4,2 faltas recibidas que promedia. El interior internacional polaco acostumbra a salir de inicio con Tyson Pérez (7,4 puntos y 5,8 rebotes para 10,1 créditos) mientras que Kendrick Perry (9,2 puntos y 4,1 asistencias para 11 de valoración) es el base titular habitual. Pese a salir la mayor parte de veces desde el banquillo, Alberto Díaz (6,9 puntos, 2,9 rebotes y 2,9 asistencias para 11,4 créditos) es el quinto jugador en dobles figuras de valoración en un equipo donde Jonathan Barreiro (5,1 puntos y 2,1 rebotes), Tyler Kalinoski (5,9 puntos y 2,6 asistencias) y Nihad Djedovic (7,2 puntos) han tenido su oportunidad de inicio en un juego exterior que completa Chase Audige (3,7 puntos). Por dentro, Augustine Rubit ha tenido una buena adaptación al equipo malagueño (7,8 puntos y 2,4 rebotes) en una rotación de pintura que cuenta con la amenaza exterior de Killian Tillie (7,2 puntos y 2,8 rebotes) y el extaronja James Webb III (8,6 puntos y 3,6 rebotes) y la solidez bajo los aros de Emir Sulejmanovic (5,3 puntos y 3,5 rebotes).