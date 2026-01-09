El Valencia Basket sondea entre su afición, la demanda de abonos para la Copa de la Reina

La venta de abonos para la Copa de la Reina que se celebrará este año en Tarragona del 26 al 29 de marzo se acerca. Ante la posibilidad de adquirir un número limitado de abonos para aficionados taronja, el Club lanza un formulario para que todos aquellos abonados femeninos que lo deseen puedan expresar su intención de asistir.

El formulario, que se mandará por correo desde este momento a todos los abonados femeninos, debe rellenarse antes del próximo 14 de enero a las 14 horas, y servirá al Club para dimensionar la compra de abonos y la categoría de cada uno de ellos. Se puede solicitar viaje y abono, o solo el abono, y con el resultado de la encuesta se hará una petición de abonos a la Federación Española. Rellenar el formulario no asegura el abono de la categoría seleccionada.

Una vez trasladadas las peticiones, cuando la FEB confirme la disponibilidad de esos abonos, el Club contactará por mail con los solicitantes para indicarles las instrucciones de pago y entrega de los abonos.

Si hay algún interesado, que no sea abonado femenino, en adquirir abonos puede enviar un correo a entradas@valenciabasket.com solicitándolo.

El sorteo, el día 14