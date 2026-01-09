Copa de la Reina
El Valencia Basket sondea entre su afición, la demanda de abonos para la Copa de la Reina
El club lanza un formulario para dimensionar la presencia de aficionados taronja en Tarragona
La venta de abonos para la Copa de la Reina que se celebrará este año en Tarragona del 26 al 29 de marzo se acerca. Ante la posibilidad de adquirir un número limitado de abonos para aficionados taronja, el Club lanza un formulario para que todos aquellos abonados femeninos que lo deseen puedan expresar su intención de asistir.
El formulario, que se mandará por correo desde este momento a todos los abonados femeninos, debe rellenarse antes del próximo 14 de enero a las 14 horas, y servirá al Club para dimensionar la compra de abonos y la categoría de cada uno de ellos. Se puede solicitar viaje y abono, o solo el abono, y con el resultado de la encuesta se hará una petición de abonos a la Federación Española. Rellenar el formulario no asegura el abono de la categoría seleccionada.
Una vez trasladadas las peticiones, cuando la FEB confirme la disponibilidad de esos abonos, el Club contactará por mail con los solicitantes para indicarles las instrucciones de pago y entrega de los abonos.
Si hay algún interesado, que no sea abonado femenino, en adquirir abonos puede enviar un correo a entradas@valenciabasket.com solicitándolo.
El sorteo, el día 14
La decimoquinta jornada de la Liga Femenina de baloncesto dejó s a los dos últimos equipos clasificados para la copa de la Reina: Innova-TSN Leganés e IDK Euskotren que se unen a los seis equipos que ya estaban clasificados: Spar Girona, Casademont Zaragoza, Valencia Basket, Hozono Global Jairis, Perfumerías AVenida y Durán Maquinaria Ensino. Junto con los dos últimos pases a la Copa de la Reina también se conocen los cabezas de serie, los cuatro primeros de la clasificación, Casademont Zaragoza, Spar Girona, Valencia Basket, y el último en clasificarse, Perfumerías Avenida, tras vencer a Movistar Estudiantes (71-68).
- El Valencia CF se mueve por Kenay Myrie: refuerzo para el Mestalla y apuesta de proyección
- ¿Qué parejas de La Isla de las Tentaciones siguen juntas?
- Umar Sadiq, al IMED antes de firmar su contrato con el Valencia CF
- Fichajes: Los mejores centrales libres en el mercado
- Directo | El Monaco asalta el Roig Arena ante un Valencia Basket desacertado
- Ya hay horario para el partido de octavos de Copa del Rey contra el Burgos
- Premio doble para el joven talento del Valencia CF Jaume Durà (17 años)
- Umar Sadiq ya está en València: 'Tenía muchas ganas de volver