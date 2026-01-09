El Valencia Basket ha roto su buena dinámica en casa tras perder este jueves en su duelo contra el AS Monaco de Mirotic en el Roig Arena. Los de Pedro Martínez repiten en casa, aunque esta vez frente al Unicaja y con el liderato de la Liga Endesa en juego. Una victoria en el partido pendiente les haría igualar las 12 del Real Madrid, pero superarles en la diferencia de puntos.

Un ex del Valencia Basket en Unicaja

James Webb III es el único extaronja que actualmente viste la elástica malagueña. El ala-pívot estadounidense pasó por La Fonteta en la 22-23 como jugador importante de rotación. Tras esa temporada, se marchó al Maccabi Tel Aviv, jugó un año en China y regresó a España para fichar por el Unicaja, donde actualmente suele arrancar desde el banquillo para ofrecer buenos minutos.

Unicaja es uno de esos clubes capaces de ganar a cualquiera, por mucho que actualmente campe en la séptima plaza con ocho victorias y seis derrotas.

James Webb III / JM López

Reparto de puntos y minutos

El vitoriano Ibon Navarro es un técnico con las ideas claras y no suele cambiar sus planes de rotación demasiado. El reparto de minutos está garantizado y nadie supera los 21 minutos de media por encuentro. Respecto a la puntuación, sólo dos superan la decena: Chris Duarte (12,4) y Olek Balcerowski (11,6). Por lo demás, prácticamente todo el equipo se mueve entre los cinco y los nueve puntos por partido.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Unicaja de la Liga Endesa desde el Roig Arena

El conjunto malagueño visitará el Roig Arena el sábado 10 de enero en un encuentro que debió moverse de día para acomodar el calendario tan apretado del cuadro taronja. El partido arrancará a las 18:30 y podrá verse en DAZN.