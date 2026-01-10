Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los descartes de Pedro Martínez ante el Unicaja

El técnico, de nuevo con los 15 jugadores disponibles y obligado a dejar fuera a tres de ellos

Yankuba Sima vuelve a la lista después de haber sido descartado en los tres últimos partidos

Kameron Taylor, antes de medirse a sus excompañeros del Unicaja.

Kameron Taylor, antes de medirse a sus excompañeros del Unicaja. / Eduardo Ripoll

Jorge Valero

Jorge Valero

València

La enfermería está respetando al Valencia Basket en las últimas semanas y, gracias a ello, Pedro Martínez puede elegir entre los 15 jugadores de la primera plantilla al estar todos disponibles para el partido de este domingo ante el Unicaja, en un maratón de cinco encuentros en nueve días.

Con ello, el técnico vuelve a verse obligado a realizar tres descartes en Liga Endesa, ante un Unicaja que ha tenido toda la semana libre para preparar el partido y que quiere ser el primer equipo de la Liga Endesa en poder ganar en el Roig Arena.

Yankuba Sima, de nuevo en la lista de convocados ante su exequipo.

Yankuba Sima, de nuevo en la lista de convocados ante su exequipo. / Eduardo Ripoll

Los 12 elegidos

Pedro Martínez contará para este partidos con los siguientes 12 jugadores: Brancou Badio, Kameron Taylor, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, López-Arostegui, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Darius Thompson, Matt Costello y un Yankuba Sima que vuelve después de haberse quedado fuera de la lista en los tres últimos encuentros.

Los tres descartes, por tanto, son Neal Sako, Isaac Nogués y Josep Puerto, quienes sí jugaron el pasado jueves ante el AS Mónaco en la Euroliga.

