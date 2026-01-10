LIGA ENDESA
Pedro Martínez: "Hay que perseverar y estar tranquilos, sin ninguna revolución"
El técnico admite el cansancio pero se niega a vincular la derrota con el hecho de haber jugado muchos partidos
Avisa del peligro del Casademont Zaragoza y espera que el equipo llegue preparado al partido del lunes
El Valencia Basket vio cómo se le escapaba por primera vez un partido de Liga Endesa en el Roig Arena tras la derrota ante el Unicaja (70-76), pero Pedro Martínez no quiere apuntar al cansancio ni al calendario como motivo de la derrota y pide pasar página rápido, seguir confiando en el estilo de juego y el trabajo de la temporada para recuperar sensaciones y ganar el lunes al Zaragoza, el gran objetivo.
Cansancio acumulado
"Los dos partidos los empezamos muy bien, con puntos, cuando estamos mejor tenemos más continuidad y acierto, pero a veces las piernas pesan un poco más. Es lo que hay pero hay que buscar respuestas. Los jugadores lo están intentando cada dia, nos gustaría que fuera diferente pero se ha de asumir y prepararnos para el siguiente partido. Hay que recuperarse para medirnos a un equipo que nos pondrá en muchas dificultades".
Partido ante el Casademont Zaragoza
"No vamos a hacer nada diferente, lo de siempre, intentar pasar página cuando analicemos el partido, criticarnos lo que nos tengamos que criticar y preparnos para el rival, mirar a lo siguiente para hacerlo lo mejor que podamos, como siempre".
Perseverancia en el estilo
"Lo que no podemos hacer es caer en el dramatismo ahora. Todo lo que hemos hecho es válido, hay que perseverar, estar tranquilos, mejorar y poco más, no hay que hacer ningún tipo de revolución, seguir en la línea y no buscar excusas individuales ni colectivas, solo pensar qué podemos hacer cada uno para ayudar al equipo. Lo que no vamos a hacer es decir que hemos perdido porque hemos jugado muchos partidos. Es nuestro trabajo, esta exigencia es buena y no hay que llorar ni lamentarse, hay que hacer las cosas lo mejor que podamos sabiendo que la dificultad es grande. No podemos dar por seguro que vamos a ganar al Zaragoza, porque aparentemente son peor equipo que nosotros, pero el cansancio existe y por eso jugamos de una forma con las rotaciones. Pradilla y Reuvers juegan todos los partidos y han estado bastante bien. Son buenos ejemplos y hay que encontrar más jugadores, si alguno está cansado pondremos a otros que estén menos cansados".
Ibon Navarro y la clave de la victoria de Unicaja
Por otra parte, el técnico del Unicaja, Ibon Navarro, analizó los motivos de la victoria de su equipo en el Roig Arena. "Si no dominas tu rebote y das segundas opciones, entonces no corres y si no corres y vas a su ritmo, hoy les puede ir bien porque con ese calendario que tienen, podían no estar muy interesados en no correr. Si dominas el rebote y evitas que metan canastas fáciles vas ganando mucho terreno, no hemos estado bien en los triples ningún equipo, en la segunda parte hemos controlado un poco más las pérdidas, hemos sacado mucho provecho del rebote ofensivo, llevábamos casi un punto por posesión tras rebote ofensivo, nos teníamos que aprovechar de esto. Pedro tiene razón cuando dice que en el Mónaco son muy buenos, pero el Valencia Basket también lo es y en el último cuarto se notó un poco el cansancio. Había que hacerlo y no es fácil, muchos lo van a intentar hacer y muchos lo hemos intentado y no es fácil y más aquí, donde ellos tienen un plus de energía con su gente que les empuja.
