Raquel Carrera, lista para medirse ya al Perfumerías Avenida en el Roig Arena

El Valencia Basket afronta este domingo uno de los grandes clásicos de los últimos años en la Liga Femenina Endesa, al recibir en el Roig Arena al Perfumerías Avenida de la valenciana Anna Montañana. Un partido que llega después de tres victorias consecutivas de las taronja y con dos refuerzos de lujo respecto a los últimos partidos, ya que Rubén Burgos podrá contar ya con Raquel Carrera y con Leticia Romero.

La gallega, de baja desde finales de noviembre, ha superado ya sus molestias en la rodilla izquierda, mientras que la base canaria está disponible al haberse recuperado también de su lesión muscular en el sóleo. Quien sigue de baja es Cristina Ouviña, quien sigue afectada por su proceso gripal que le ha impedido disputar los dos últimos partidos. Mientras, Hind Ben Abdelkader estará disponible pese a haber pasado por un proceso vírico.

Las taronja, además, tienen una motivación añadida después de la dolorosa derrota de la primera vuelta en Würzburg hace un mes, en un partido que se les escapó de forma inverosímil en los últimos minutos.

Rubén Burgos analiza el partido

Para el partido de este domingo, Rubén Burgos destaca que "estamos ya con ganas de volver a jugar en casa en el inicio de la segunda vuelta, con máxima ilusión por trabajar para conseguir los objetivos, y tenemos la referencia cercana del partido de la primera vuelta hace más o menos un mes, en su cancha, donde hemos trabajado en ese vídeo. Aspectos para mantener, del buen equilibrio que tuvimos en defensa durante muchos minutos, colapsando bien la pintura y defendiendo sus tiradoras en transición, y con muchos aspectos a mejorar, especialmente, del último partido nuestro, volvemos a hablar de que será muy importante cerrar bien el rebote, controlar nuestras pérdidas, para tener un buen ritmo ofensivo y controlar el partido en los timings que queremos, y trabajar especialmente bien la defensa del bloqueo directo.

Leticia Romero, una de las noveades de la convocatoria taronja. / M. A. Polo / VBC

El técnico taronja destaca también a las interiores del Perfumerías. "Sus cinco son buenas bloqueadoras, obviamente, las jugadoras en posición de base, y Iyana Martín, sobre todo, genera mucho desde estas situaciones, y más ahora que ya se han incorporado a una jugadora grande, de pintura, con buena mano y con experiencia, como es Virag Kiss. Esperamos el mejor Avenida posible, mejorado y con ambición, y nosotras queremos estar a la altura, con los dos días que hemos tenido de trabajo".

Awa Fam: "Tenemos que estar siempre en partido"

Una de las protagonistas del partido, Awa Fam, destaca también en la previa ante el Perfumerías que "creo que partido a partido estamos intentando coger mejores sensaciones, intentamos jugar mejor como equipo, intentamos que cada una salgamos lo más contentas que podamos salir y esta segunda vuelta tenemos que encontrarnos mejor, encontrar esos pequeños detalles que tenemos que mejorar cada una y como equipo. Jugamos contra Perfumerías Avenida, que siempre van a venir con ganas, que nos conocemos muchísimo, que el último partido sacas ventaja 30 minutos, pero los últimos 10 minutos ellas ya también te cogen ventaja, entonces, tenemos que intentar afinar esos últimos minutos, intentar estar siempre en partido, intentar frenar sus ventajas y sobre todo atacar nuestras ventajas. Creo que vamos a ir con todo, estamos con ganas, yo creo que siempre ilusiona empezar esta segunda vuelta, así que vamos a ver qué pasa”.