Rubén Burgos: "Hemos sido fieles a nuestra identidad"

Rubén Burgos destacó que sus jugadoras habían plasmado en la cancha lo ensayado durante los entrenamientos en los últimos días para llevarse el partido ante el Perfumerías Avenida en el Roig Arena: "Habíamos planteado el partido dando continuidad a aspectos que hicimos bien hace un mes en la pista de Salamanca e implementando aspectos de mejora como la defensa de bloqueo directo o los puntos en la pintura. Con repecto a nuestros últimos partidos, queríamos trabajar en el rebote y cuidar nuestras pérdidas".

El técnico destacó la importancia de jugar en el Roig Arena: "Es obvio que en casa, con tu público, que ha estado espectacular, tienes mayor confianza y energía".

Un partido muy sólido

Burgos resaltó cómo su equipo, poco a poco, se adueñó del partido: "Al descanso estábamos compartiendo bien el balón. La rotación nos ha dado energía en el tercer cuarto donde hemos tenido capacidad física para subir un punto más en la defensa ante sus tiradoras, que seguían colapsando, hemos bajado sus porcentajes, aunque por su calidad, por momento,es obvio que reaparecían. También hemos reducido sus puntos en la pintura", analizó en rueda de prensa tras el partido.

Para Rubén Burgos aún es necesario mejorar en el control del rebote defensivo, algo que mantuvo en el partido a las salmantinas en los primeros dos cuartos: "Nosotras hemos mejorado en pérdidas de balón con respecto a otros partidos, pero aún hay margen de mejora sobre todo en el rebote defensivo. Forzamos muchos fallos de nuestro rival por nuestra buena defensa pero aún así el procentaje de rebotes en nuestro aro a favor del rival es demasiado alto. Es responsabilidad de las cinco jugadoras de pista, así lo trabajamos, tenemos que comprometernos en mejorar esta faceta".

Juego colectivo

Burgos también elogió el juego de equipo: "Hemos hecho un gran partido a nivel colectivo, todas las jugadoras han dado su cien por cien con lo que se les ha pedido, con verticalidad hacia el aro, compartiendo el balón, hemos sido fieles a nuestra identidad que es jugar en transición y tener un buen ritmo".

Con la tranquilidad de la victoria en la Liga F Endesa, Burgos mira ya hacia el próximo partido este miércoles ante el Reyer Venezia en la Euroliga: "Hay que recuperarse y a partir del lunes por la tarde preparar el partido de Euroliga y seguir creciendo como equipo".

El técnico destacó la superioridad durante todo el partido:"Nos hemos impuesto en todos los cuartos, se trata de ir minimizando errores y ampliar nuestros parciales. El trabajo diario está siendo bueno".

Regreso de Leticia Romero y Raquel Carrera

Sobre el hecho de que Leticia Romero no saltase a la cancha pese a que se vistió de corto después de varias semanas lesionada, Burgos explicó: "Leticia Romero si hubiese sido necesario habría jugado al igual que ha hecho Raquel Carrera. Si completa más entrenamientos antes del partido ante el Reyer Venezia podremos contar con Leti", afirmó el valenciano que también recuperó ante Perfumerías a Raquel Carrera.

Anna Montañana, decepcionada

Por su parte, la valenciana Anna Montañana, entrenadora del Perfumerías Avenida, no escondió la decepción tras la contundente derrota: "No hemos estado a la alura del Valencia Basket, hemos aguantado en la primera parte gracias al rebote defensivo pero luego hemos cortocircuitado bastante, tenemos que aprender a jugar estos partidos ante rivales como Valencia Basket, Girona o Zargoza. En la segunda parte han puesto otra velocidad. En los partidos de Girona y Zaragoza hemos estado compitiendo pero en este caso no hemos estado a la altura durante muchos minutos. Tenemos que levantarnos porque el jueves tenemos un partido muy importante de octavos de final de la Eurocup".