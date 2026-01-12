Despiden a un entrenador rival del Valencia Basket

El Joventut Badalona ha anunciado este lunes la destitución de Jordi Vizcaíno como entrenador del primer equipo femenino tras los malos resultados cosechados en los últimos meses en liga.

El técnico catalán, que llegó a Badalona en enero de 2022, no seguirá al frente del conjunto badalonés después de conseguir grandes hazañas como el ascenso a la máxima categoría en verano de 2024 o la clasificación para las eliminatorias por el título de la Liga Femenina Endesa la pasada temporada.

Sin embargo, esta campaña, el Joventut empezó muy irregular y, tras dieciséis jornadas, ocupa la duodécima posición, con un balance de seis victorias y diez derrotas, fuera de la Copa de la Reina y tan sólo una victoria por encima de las posiciones de descenso.

En esta tesitura, el club verdinegro tomó la decisión de destituir al técnico catalán, mientras que se espera que en los próximos días se anuncie su sustituto, según han explicado a EFE fuentes de la entidad.

Comunicado Oficial del Joventut de Badalona

El Club Joventut Badalona ha decidido que Jordi Vizcaíno no siga como entrenador del primer equipo femenino.

Vizcaíno cierra una etapa muy especial en el banquillo del Joventut después de llegar a Badalona en enero del 2022 y compartir el crecimiento del equipo estos años.

Logró una salvación clave en la Liga Femenina Challenge en su estreno, y para el recuerdo quedará la temporada 2023-24, donde el Club logró un ascenso histórico a la máxima categoría después de ganar la fase final en Estepona.

En la temporada siguiente, en la Liga Femenina Endesa, cerró el curso con una extraordinaria séptima posición. Un recorrido lleno de momentos inolvidables que siempre formarán parte de la historia del Joventut.

Desde el Club Joventut Badalona sólo podemos decir gracias, Jordi.