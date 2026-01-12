Valencia Basket - Casademont Zaragoza, Liga Endesa en vivo y en directo

Sexto partido en once días. El calendario no da un respiro al Valencia Basket, que recibe este lunes en el Roig Arena al Casademont Zaragoza (20:30), en un partido que fue aplazado el 14 de diciembre debido a una alerta roja por fuertes lluvias .

Un duelo que no le llega a los taronja en su mejor momento después de encadenar dos derrotas consecutivas ante el Mónaco y el Unicaja , en dos partidos en los que el Valencia BC acusó ya el cansancio acumulado, con tres partidos del máximo nivel por semana, sin apenas margen para entrenar ni descansar, a excepción de los jugadores que entraron en las rotaciones en algún partido.

Omari Moore, lanzando a canasta antes del partido ante el AS Mónaco. / F. Calabuig

Sin opción de liderato para el Valencia Basket

Por otra parte, tras el tropiezo ante el Unicaja, el Valencia Basket no tendrá opción de alcanzar al Real Madrid al frente de la clasificación, ya que el conjunto blanco ganó este domingo con sufrimiento en su visita al MoraBanc Andorra por 85-90 y saca dos victorias a los taronja a falta del partido de este lunes. Además, deberán ganar para no ver cómo el Barcelona les empata en la clasificación, ya con 11 victorias también.

El factor Yusta en Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza es el equipo que más faltas recibe (24,93) y el que segundo que más tiros libres mete (20,86). Aunque el Valencia Basket es el tercer mejor de la acb en su eficacia de tiros de campo (55,4%), la defensa del Unicaja le dejó en su peor anotación del curso (70) y en su peor registro en eficacia de tiro con un 41,3%. Y pese a este último desempeño ofensivo, sigue liderando la Liga Endesa en también en valoración (112,71), rebotes ofensivos (13,79), asistencias (21), mates (4,36) y eficiencia ofensiva (1,19 puntos por posesión).

El alero Santi Yusta llega a este partido como el jugador nacional más valorado y el segundo mejor de la Liga Endesa con 20,3 créditos por partido. Unos números que consigue siendo el segundo máximo anotador de la acb (17,9 puntos) con un 65,9% en tiros de dos, siendo el tercero que más tiros libres mete (5,6) y el segundo que más faltas recibe (6,1). En solo catorce partidos ya ha anotado casi un 70% de los puntos que consiguió la temporada pasada y ha hecho el 82% de la valoración que logró el curso pasado en 34 choques. El internacional español añade 4,1 rebotes, 2,1 asistencias y 1,3 recuperaciones siendo el quinto que más juega en la acb (26:44 minutos).

Entre los tres anotan gran parte de los puntos del equipo. Partido especial el que debía vivir quien fuera estrella taronja en el pasado: Bojan Dubljevic . Pero una fractura en el dedo le deja fuera de combate para la cita. El que sí estará y ganará peso en la rotación es Joel Soriano , cedido por el Valencia Basket al cuadro aragonés esta campaña. Notarán mucho la ausencia del montenegrino, ya que es una pìeza clave al ser su cuarto jugador más valorado y máximo reboteador del equipo. Soriano, por su parte, es jugador de rotación que dota de poder a la pintura para anotar con facilidad.

Bojan Dubljevic, sin protagonismo en el partido ante su exequipo en la Liga Endesa, con solo un punto / EFE

Dónde ver el Valencia Basket - Casademont Zaragoza en directo

La visita del Casademont Zaragoza al Roig Arena para medirse al Valencia Basket tendrá lugar este lunes 12 de enero a partir de las 20:30 horas.

El encuentro se podrá ver en DAZN y seguir en la web de Superdeporte .

Los 12 elegidos Los doce elegidos en la convocatoria del Valencia Basket son: Jean Montero, Sergio de Larrea, Brancou Badio, Omari Moore, López-Arostegui, Josep Puerto, Kameron Taylor, Matt Costello, Jaime Pradilla, Nate Reuvers, Braxton Key y Neal Sako. Los tres descartes, por tanto, son: Isaac Nogués, Yankuba Sima y Darius Thompson, uno de los jugadores con más carga de partidos y minutos.