La extaronja Alba Torrens ya tiene nuevo equipo

La mallorquina Alba Torrens, una de las jugadoras que ha dejado huella enla historia del Valencia Basket y una de las históricas del baloncesto español tanto a nivel de clubes como de selección, vuelve a las canchas. Tras su salida del Valencia Basket el pasado verano, la veterana jugadora no tenía equipo pero este lunes 12 de enero se ha confirmado que seguirá jugando y lo hará en el Azulmarino New Travel, equipo que milita en la Liga F Challenge. Torrens baja un escalón desde la Liga F Endesa a la Liga Challenge pero seguirá disfrutando del baloncesto en activo.

Confirmación de su nuevo club

"Alba Torrens Salom (Binissalem, 1989) sigue haciendo historia y se une a la plantilla de Azulmarino New Travel para encarar el segundo tramo de la Liga Challenge", señaló su nuevo club, que recalcó que la jugadora "vuelve a su Mallorca natal tras haber conseguido una larga trayectoria internacional y haber impuesto su nombre en la historia del baloncesto español".

La jugadora tras su paso por el Valencia Basket de la LF Endesa, al que había llegado en 2022, inicia así una nueva etapa profesional.

La alero de 36 años aportará su experiencia a un Azulmarino New Travel que tiene como objetivo volver a la máxima categoría del baloncesto femenino español y que de momento marcha imparable en la LF Challenge con 15 victorias en otros tantos partidos.

Torrens volverá a jugar en su tierra, donde se formó en las filas del Bàsquet Inca y del San José Obrero, antes de salir de la isla para seguir formandóse y comenzar a labrar como profesional una carrera plagada de éxitos en el sobre todo en el Perfumerías Avenida Salamanca (2009-2011), el Galatasaray turco (2011-2014), el Ekaterimburgo ruso (2014-2022) y el Valencia Basket (2022-2025).

Una leyenda en València

Alba Torrens aterrizó en Valencia en el verano de 2022, en un momento clave del proyecto femenino del club. Tras una carrera repleta de éxitos en España, Turquía y Rusia, y con un palmarés difícilmente igualable, la alero apostó por liderar un equipo que aspiraba a consolidarse entre los grandes. Desde el primer día, su impacto fue inmediato, dentro y fuera de la pista.

En su primera temporada como taronja (2022-2023), Torrens fue una de las referencias ofensivas y anímicas del equipo que conquistó la Liga Femenina Endesa, el segundo título liguero de la historia del Valencia Basket. Aquella Liga tuvo un valor especial: confirmó que el club no era un proyecto emergente, sino una realidad consolidada en la élite del baloncesto femenino español. Alba aportó experiencia, liderazgo y capacidad para decidir partidos clave en el tramo final de la competición.

Ese mismo curso llegó otro hito histórico. El Valencia Basket levantó la Supercopa de España, primer título oficial de la temporada y uno de los trofeos más prestigiosos del calendario nacional. Torrens volvió a ser determinante, demostrando que su influencia iba más allá de los números y que seguía siendo una jugadora decisiva en los grandes escenarios.

La temporada 2023-2024 reafirmó ese dominio. Con Alba Torrens como uno de los pilares del vestuario, el equipo volvió a proclamarse campeón de la Liga Femenina Endesa, logrando un histórico bicampeonato y consolidando un ciclo ganador sin precedentes en el baloncesto femenino valenciano. Además, el club repitió éxito en la Supercopa, ampliando una colección de títulos que ya forma parte de la identidad del Valencia Basket. Alba Torrens jugó su tercera temporada con Valencia Basket en 2024-25 tras renovar con el club en mayo de 2024.Durante el año superó una barrera importante al alcanzar y superar los 1.000 puntos anotados con la camiseta taronja (1.004 puntos repartidos entre Liga, EuroLeague Women, Copa y Supercopa). También alcanzó un hito histórico en EuroLeague Women al sobrepasar los 2.000 puntos en la competición a lo largo de toda su carrera en esa competición, anotando 13 puntos en el partido en que lo consiguió.

En su última temporad en el Valencia Basket conquistó la Liga Femenina Endesa 2025, logrando así su tercera liga consecutiva con Torrens en el equipo (2023, 2024 y 2025). En mayo de 2025 Alba Torrens se despidió oficialmente del Valencia Basket, cerrando una etapa

Un gran palmarés

En el palmarés internacional de la de Binissalem sobresalen seis Euroligas (cuatro con el Ekaterimburgo y una con el Avenida y con el Galatasaray), con dos 'MVP' de la máxima competición (2011 y 2014), y diez medallas con la selección.

"Este martes, 13 de enero a las 12.30 horas, será presentada de manera oficial y ofrecerá sus primeras declaraciones como jugadora de la institución junto a Gabriel Subías, CEO de Azulmarino y Juan Mateos, CEO de Juníper", confirmó el club balear.