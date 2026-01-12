Fichaje de altura para el Valencia Basket

Nuevo fichaje del Valencia Basket. El conjunto taronja incorpora a su proyecto a Nerea Lagowski (Argentina, 2006, 195cm, pívot) por cuatro temporadas, hasta el final de la campaña 2028-29. Jugará cedida en el equipo vinculado de La Cordà de Paterna hasta el final de la presente temporada. La jugadora argentina cuenta con experiencia en competición nacional y llega de disputar la LNF de Chile con Universidad Austral.

Lagowski dio sus primeros pasos en su país, formándose primero en el Atalaya Rosario entre 2016 y 2019 y después en el Atl. Talleres Rosario entre 2020 y 2022. Su primer desafío profesional fue en el CAB Estepona donde combinó el equipo junior con el de LF Challenge, posteriormente pasó por el Unibasket Logroño de Liga Femenina 2 y en la campaña 24-25 se incorporó al Picken Claret, ya como jugadora senior. La argentina promedió en LF2 7,3 puntos, 7,5 rebotes y 9,8 de valoración por partido y también ayudó a clasificar a su equipo para la Fase de Ascenso. Su última experiencia en 2025 fue en la LNF de Chile con la camiseta de Universidad Austral, donde fue la máxima reboteadora de la competición.

En selección nacional, Lagowski ha pasado por todas las categorías de formación de Argentina y destacan sus últimas participaciones en torneos. Por un lado, el Campeonato de las Américas U18 de 2024, donde promedió 8,3 puntos, 9,8 rebotes y 14,7 de valoración por partido, siendo incluida en el quinteto ideal como mejor pívot y llevando a su selección a conseguir el bronce. Por otro lado, la Copa del Mundo U19 del pasado verano, donde hizo un promedio de 8,3 puntos, 8 rebotes y 11,8 de valoración por encuentro.