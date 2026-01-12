Pedro Martínez: "Al descanso Reuvers ha dicho que no podía"

Pedro Martínez acabó más que satisfecho del trabajo de sus jugadores en la victoria ante el Casademont Zaragoza por 115-73 y destacó el hecho de recuperar sensaciones, aunque lamentó la lesión de Reuvers, al que le harán pruebas en las próximas horas.

Sensaciones y lesión de Reuvers

Estábamos un poco afectados en la confianza y se ha visto en la primera parte, aunque no al principio, pero hubo alguna duda en el segundo cuarto. Sirve para recuperar sensaciones, lo malo es la lesión de Nate Reuvers que no ha podido jugar la segunda parte por un esguince de tobillo y esperemos que se pueda recuperar algún jugador más que está con molestias físicas. Nos preocupa porque nos gusta que los jugadores estén bien, pero a ver qué pasa. En la media parte ya ha dicho que no podía, se ha enfriado y estaba peor y mañana le harán pruebas, aunque no parece que sea una lesión muy grave. Lo único que, con la cantidad de partidos que tenemos, solo con que sea una semana o diez días se pierde un buen número de partidos, son cosas que a lo mejor, aunque no sean lesiones graves, puedan cortar un poco el ritmo, pero veremos cómo está.

Fe en el estilo

Daba por hecho que pasaría porque en ningún momento íbamos a dejar de creer en nuestra forma de jugar. Ninguna forma de jugar garantiza que ganarás siempre, pero ya lo hicimos el año pasado, somos fieles a esta idea, los jugadores la compran y creen en ella. Estoy contento de que jugadores que participan menos o tenían algo de falta de confianza como Xabi o Larry, está muy bien y nos ayudan a que todos confiemos más en nosotros y eso es lo más importante. La forma de jugar es una decisión mía, pero los jugadores están a gusto y nos va bien, aunque otros equipos muy buenos nos lleven a otra forma de jugar que nos perjudica.

Nate Reuvers, tras el esguince de tobillo que le obligó a retirarse de la pista. / Fernando Bustamante

Sin lamentos por las lesiones

A veces cuando hay que hacer de la necesidad virtud es cuando mejor salen las cosas, esperamos de los jugadores su mejor versión posible y ellos también lo esperan y eso es a veces una presión de la necesidad y la obligación de hacerlo bien. Pasa muchas veces, si hacen grandes actuaciones fantástico, pero no esperamos que eso lo hagan cada día, el listón no es hacer actuaciones sensaciones, sino que nos ayuden, pero cuando entran, a veces juegan muy presionados porque quieren hacer muchas cosas desde la buena mentalidad y a veces se vuelve en contra. Los jugadores no tienen la obligación de jugar en plantilla largas. No queremos lesiones pero si las tenemos no lloraremos, nos sabrá mal por el jugador pero a lo mejor eso hace que otros jugadores tengan más minutos y puedan dar pasos adelante, aunque no esperamos grandes pasos porque todo forma parte de un proceso. El equipo y los jugadores juegan bien cuando pueden, no cuando quieren.

Oportunidades para los jugadores

Los jugadores tienen que intentar aprovechar las oportunidades, algunas son más envenenadas que otras, Yankuba, que estaba lesionado, sale contra Unicaja y le cuesta más hacer una buena actuación, con otro equipo no tan físico lo habría hecho mejor, pero a lo mejor ha de jugar contra el Fenerbahçe o el Madrid, será más difícil porque son equipos más físicos. No hay que presionar a los jugadores, hay que ayudarlos, aunque a veces pierden confianza y es inevitable. Contamos con todos.