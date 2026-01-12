Tres descartes de Pedro Martínez ante el Casademont Zaragoza

El Valencia Basket recibe este lunes al Casademont Zaragoza, en una fecha atípica al tratarse de la única disponible para jugar el partido que tuvo que ser aplazado el 14 de diciembre por la alerta roja de fuertes lluvias en la ciudad.

Un encuentro en el que, una vez más, Pedro Martínez tiene a disposición a toda la plantilla, de ahí que tenga que hacer tres nuevos descartes antes del partido.

Jaime Pradilla y De Larrea, con el extaronja Rodrigo San Miguel, ahora en el cuerpo técnico del Zaragoza. / M. A. Polo / VBC

Los 12 elegidos

Los doce elegidos en la convocatoria del Valencia Basket son: Jean Montero, Sergio de Larrea, Brancou Badio, Omari Moore, López-Arostegui, Josep Puerto, Kameron Taylor, Matt Costello, Jaime Pradilla, Nate Reuvers, Braxton Key y Neal Sako.

Los tres descartes, por tanto, son: Isaac Nogués, Yankuba Sima y Darius Thompson, uno de los jugadores con más carga de partidos y minutos.

Sin Dubljevic en el Zaragoza

Por otra parte, Jesús Ramírez sí cuenta con dos bajas notables, ya que el extaronja Bojan Dubljevic no podrá jugar por una fractura en un dedo de la mano izquierda, mientras que a su ausencia se le suma también la de su compañero Khalifa Koumadje por un esguince de ligamento interno en una rodilla. Sí estará Joel Soriano, cedido actualmente por el Valencia Basket.