El Valencia Basket recibe al Casademont Zaragoza este lunes en el Roig Arena. El equipo que dirige Pedro Martínez se medirá al conjunto maño conscientes de que la victoria es innegociable para reencontrarse con la victoria tras caer en casa en las dos últimas citas. Ante el AS Monaco en Euroliga y frente al Unicaja de Málaga en la Liga Endesa, dos jarros de agua fría para perder el liderato en ambas competiciones.

Es la primera vez que el Casademont Zaragoza masculino visitará el Roig Arena, aunque el equipo femenino ya lo hizo tanto en Euroleague Women como en la Liga Endesa Femenina, imponiéndose las mañas en ambos casos. Toca vengarse.

Bojan Dubljevic, con el Casademont ante el Valencia Basket / SD

Dubljevic, Soriano y los peligros del Casademont

Para la cita, Jesús Ramírez contará con todas sus piezas clave. De hecho, confiará su futuro inmediato a las manos de Santi Yusta, uno de los jugadores revelación del campeonato y que está jugando la mejor temporada de su vida. De hecho, acumula una media de 17,9 puntos por partido. Con algo menos de la quincena le sigue los peligrosísimos Devin Robinson y Trae Bell-Haynes. Entre los tres anotan gran parte de los puntos del equipo. Partido especial el que vivirá quien fuera estrella taronja en el pasado: Bojan Dubljevic. También Joel Soriano, cedido por el Valencia Basket al cuadro aragonés esta campaña. El de Montenegro es una pìeza clave al ser su cuarto jugador más valorado y máximo reboteador del equipo. Soriano, por su parte, es jugador de rotación que dota de poder a la pintura para anotar con facilidad.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Casademont Zaragoza de la Liga Endesa en el Roig Arena

La visita del Casademont Zaragoza al Roig Arena para medirse al Valencia Basket tendrá lugar este lunes 12 de enero a partir de las 20:30 horas. El encuentro se podrá ver en DAZN y seguir en la web de Superdeporte.