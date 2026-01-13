La Euroliga encumbra a Pedro Martínez, De Larrea y al Valencia Basket

La espectacular temporada del Valencia Basket no ha pasado desapercibida para nadie ni en España ni en Europa y aunque ahora mismo no lidera la Liga Endesa ni la Euroliga, las han encabezado, siguen en la parte alta de las respectivas clasificaciones y los de Pedro Martínez han dejado su sello en ambas competiciones, hasta el punto de ser el equipo más votado por los directores generales o deportivos de los clubes de esta edición en una encuesta de la propia Euroliga a mitad de temporada.

De hecho, el Valencia Basket ha sido el equipo mayoritariamente escogido como el más sorprendente, divertido e incómodo de la Euroliga, en una encuesta en la que Pedro Martínez también ha sido el más votado como mejor entrenador y Sergio de Larrea como mejor joven.

Los taronja arrollan en la votación a equipo más sorprendente de la Euroliga. / EuroLeague

La elección del Valencia Basket como equipo más sorprendente ha tenido un 75% de apoyos, uno de los porcentajes más altos de los resultados de las preguntas planteadas tras el final de la primera vuelta de la competición. Además, el conjunto 'taronja' también es el más elegido como el equipo más divertido de ver, algo que ha concentrado el 50% de apoyos, y como el rival más incómodo, en lo que coinciden el 35% de los directores generales, muy por encima del 15% de los votos que obtuvo el AS Mónaco.

Reconocimiento a Pedro Martínez y De Larrea

Al margen de ello, Pedro Martínez es el que más apoyos ha concentrado como mejor entrenador en la primera vuelta de la fase regular con un 45% de votos.

Repecto a los jóvenes emergentes, De Larrea domina con un 35% de las respuestas sobre Saliou Niang, el jugador del Virtus Bolonia. Cabe recordar que fue el mejor en el partido del estreno del Roig Arena en la Euroliga, ante la Virtus, con 23 puntos y otros tantos créditos de valoración.

Sergio de Larrea, el mejor joven de la competición por delante de Saliou Niang. / EuroLeague

A pesar de ello, los taronja no están entre los cuatro equipos más votados entre los candidatos a llegar a la Final Four, en una encuesta en la que solo un equipo de la acb, el Barcelona, aparece entre los más votados para estar en la gran cita de Atenas. El equipo catalán lo es para un 50% de los encuestados, empatado con el Olympiacos. Abren la lista el Panathinaikos, con un 95%; el Fenerbahce, con un 85%; y el Hapoel Tel Aviv, con un 60%.

Campazzo, Kendrick Nunn, Alpha Diallo y Elijah Bryant

El argentino Facundo Campazzo, jugador del Real Madrid, comparte con el veterano Kostas Sloukas, del Panathinaikos la condición de mejor pasador, mientras que el griego es además el mejor líder para un 40% de los encuestados.

La mitad de los directores deportivos votan por el Valencia Basket como el equipo más divertido. / EuroLeague

El 20% de los 'managers generales' ficharían para sus equipos a Kendrick Nunn, del Panathinaikos, el jugador que tiene más apoyos (20%). Tras él comparten un 10% de los votos Walter Tavares, del Real Madrid, Alpha Diallo, del Mónaco y Talen Horton Tucker, del Fenerbahce.

Nunn domina también el sondeo como jugador más espectacular del torneo hasta ahora (25%) pero igualmente como el mejor en los momentos decisivos (40%).

Alpha Diallo ha sido elegido como mejor defensor, con un 30% de apoyos, en un planteamiento en el que Taveres tuvo el 15%. Andreas Obst, del Bayern Múnich, domina como mejor tirador con un 50% de apoyos.

Aún así, el MVP, el jugador más completo en este primer tramo, ha sido para Elijah Bryant, del Hapoel Tel Aviv, con un 30% por delante de Sasha Vezenkov, del Olympiacos (20%) y Nunn (15%). Bryant sumó 16 puntos, 6 rebotes y 22 de valoración en su visita al Roig Arena, en la que se impuso el equipo israelí a puerta cerrada.