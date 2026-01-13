El ex de Valencia Basket que ha ‘resucitado’ en Burgos

Muchas veces un cambio de aires o un nuevo comienzo sirve para recuperar la vitalidad o en el caso del deporte, la forma. Eso es lo que está recuperando un ex jugador de Valencia Basket. Este ha vuelto a brillar en la ACB después de un calvario en forma de lesión que le impidió dejar huella el año pasado en La Fonteta.

Es el caso de un Ethan Happ que en Burgos ha encontrado una nueva oportunidad para recuperar el nivel demostrado en Gran Canaria y en Lugo. El pívot aterrizó en el San Pablo Burgos tras desvincularse del Valencia Basket a finales de 2025. Con los burgaleses ya ha disputado siete partidos, ganando en confianza y en minutos de manera progresiva.

Sin embargo el pasado fin de semana ya se puedo ver algo del Happ de antaño y del que se fijó Valencia Basket en su día. Pese a la derrota de San Pablo Burgos contra el CB Joventut, Happ marcó unos números espectaculares con; 19 puntos, nueve capturas y un 30 de valoración.

DATOS SAN APBLO BURGOS

Por ahora, aunque solo ha participado en esos siete encuentros en Liga Endesa desde su llegada al equipo burgalés, estos son los números de Happ esta temporada; 12'7 puntos, 5'9 rebotes, 1'6 asistencias y un 16 de valoración

Un paso casi en blanco por Valencia Basket

Happ abandonó la disciplina del Valencia Basket a principios del pasado mes de diciembre tras un año y medio en el que prácticamente no ha podido disfrutar del baloncesto. El norteamericano llegó al Valencia Basket en verano de 2024 procedente del Dreamland Gran Canaria y con contrato hasta junio de 2026, donde fue pieza importante con unos números de relumbrón; 11'5 puntos con un 65,6% en tiros de dos, 5'5 rebotes, 2 asistencias y 1'3 recuperaciones para 15,1 créditos de valoración de promedio.

En la 22-23 ya llamó la atención en el Río Breogán como gran reboteador al alcanzar las 268 capturas con unos promedios de; 12,6 puntos, 7,9 rebotes y 2,5 asistencias. El pívot se pasó de baja toda su estancia en Valencia Basket por una importante lesión en el pie, concretamente una sesamoiditis (inflamación de los huesos sesamoideos). Desde el 23 de octubre del 2024, el pívot ya no volvió a vestir la camiseta taronja por este problema de salud. De hecho Happ tan solo pudo participar en cinco partidos con el Valencia Basket para un total de 33 minutos en pista.

Ethan Happ en una de sus pocas apariciones con la camiseta de Valencia Basket / EFE

Este verano la llegada de Neal Sako y Yankuba Sima le cerraron las puertas de la plantilla de Pedro Martínez, que ha elevado su nivel notablemente este curso tal y como demuestra la buena dinámica del equipo tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa. Ahora Happ vuelve a sentirse importante en la ACB.