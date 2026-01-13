El Valencia Basket 3x3 mantiene su regularidad en la tercera jornada de la Liga 3x3 FEB

El equipo de Valencia Basket 3x3 volvió a demostrar su competitividad en la tercera jornada de la Liga 3x3 FEB, disputada en Madrid los días 10 y 11 de enero, donde tanto el equipo masculino como el femenino firmaron un nuevo doble subcampeonato que consolida el excelente inicio de temporada en la competición invernal impulsada por la Federación Española de Baloncesto.

En categoría femenina con un roster formado por Carmen Segura, Frida Cecchi, Lucía Reos y María Villar, Valencia Basket 3x3 completó una fase de grupos impecable, superando a NYX 3x3 Vitoria (15-10), La Celeste (17-12), Vigo 3x3 (18-14) y Bàsquet Sa Real IBZ (20-9) y certificando el pase directo a semifinales. Las valencianas vencieron a CB Pozuelo UFV (9-7) en semifinales, antes de caer en la final frente a PBL Las Rozas 3x3 (11-21). Con este resultado, el equipo femenino suma su tercera plata consecutiva en la Liga 3x3 FEB, manteniéndose invicto en todos sus encuentros salvo la final.

Por su parte, el cuarteto integrado por Juanma Robles, Javier Beirán, Jorge García y Marcos Reos venció a La Celeste (21-12) y PBL Las Rozas 3x3 (21-20) pero no puedo superar a Maresme 3 Viles (15-17). En la jornada decisiva, los taronja vencieron a Mérida Woka On Three (21-14) y a Bàsquet Sa Real IBZ (18-15) en semifinales para alcanzar una nueva final. En el duelo por el título, Valencia Basket 3x3 cedió ante PBL Las Rozas 3x3 (10-21), logrando una meritoria segunda posición marcada por la adversidad, tras la lesión de Juanma Robles en el último partido de la fase de grupos, que obligó al equipo a competir gran parte del torneo con solo tres efectivos.

La próxima parada del campeonato llegará los días 14 y 15 de febrero, con la disputa de la cuarta jornada de la competición, donde el conjunto taronja buscará seguir cosechando grandes resultados.