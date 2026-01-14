Fecha y hora para la primera jornada de la Copa Campeones en L'Alqueria del Basket.

Los días 17 y 18 de enero se disputará en L'Alqueria del Basket la 1ª jornada de la Copa Campeones, con seis equipos en liza. ¡Conoce el calendario del torneo! Valencia Basket – Aderes, Atlas Lleida, Addin Fundación CB Canarias, Club Joventut Badalona – Fedamar, CB Gran Canaria Proyecto Suma y MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany serán los seis equipos encargados de levantar el telón de la Copa Campeones.

Los equipos, que pueden ser mixtos, quedarán encuadrados en dos grupos de tres, que disputarán sus encuentros el sábado por la mañana, quedando para el domingo los enfrentamientos directos entre los primeros, segundos y terceros de cada grupo. Los partidos constarán de 4 períodos de 8 minutos cada uno, a "tiempo corrido", parándose el reloj en los siguientes casos:

Tiempo muerto

Una falta que conlleve tiros libres.

cEn caso de incidente o lesión grave.

La entrada a L'Alquería del Basket es libre hasta completar aforo.

Calendario

Copa de Campeones baloncesto. / SD

¿Qués es la Copa de Campeones?

La Copa Campeones nace bajo el auspicio de la Fundación acb y con Banco Medionalum como patrocinador principal, además de contar también con el apoyo de Endesa, Toyota, Pelayo y Azulmarino. Su objetivo es promocionar el deporte que busca la integración de todos y representar los verdaderos valores del baloncesto: superación, diversión y compañerismo.Tras pasar por València, la competición llegará a Manresa en el mes de marzo y a Bilbao, en mayo, ciudades donde se disputarán las siguientes dos jornadas.