Ya hay fecha para el sorteo de la Copa del Rey de Valencia

La Copa del Rey de Baloncesto que se celebrará en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero, calienta motores. La ACB ha confirmado que el próximo lunes 26 de enero, a las 12:00 horas, el Teatre Martin i Soler (Palau de les Arts Reina Sofía) de Valencia acogerá el sorteo de emparejamientos de una competición que contará con el Valencia Basket como anfitrión.

La Copa 2026 se jugará en València / ACB/ Mariano Pozo

Cinco clasificados ya para la Copa

Tras la disputa de la Jornada 15, el torneo del KO ya conoce a cinco de sus participantes: Valencia Basket, Real Madrid, Barça, UCAM Murcia y Joventut Badalona. Con dos jornadas por delante para cerrar la primera vuelta, todavía quedan tres plazas en liza y cinco equipos implicados en la lucha por hacerse con una de ellas: Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife, Unicaja, Surne Bilbao y Dreamland Gran Canaria.

El sorteo de cuartos de final será puro entre cabezas de serie (de momento sólo el Real Madrid tiene asegurada su posición en este bombo) y no cabezas de serie. El Valencia Basket, que a falta de dos jornadas para finalizar la primera vuelta ocupa la segunda posición de la clasifiación a tan sólo una victoria del Real Madrid, es un firme candidato a ser cabeza de serie en el sorteo. Los taronja tienen en su mano finalizar la primera vuelta como líderes ya que este domingo visitan la cancha del actual líder, el Real Madrid, en un duelo vital por el liderato. El primer clasificado al término de la Jornada 17, jugará su partido de cuartos de final el jueves 19 de febrero, pudiendo descansar un día en caso de alcanzar las semifinales.

La Copa del Rey de Baloncesto es uno de los grandes eventos deportivos que acogerá la ciudad de València durante 2026. El marco incomparable del Roig Arena será el escenario perfecto. La capital del Turia no sólo acogerá la Copa de 2026 sino que también será sede de la de 2027.