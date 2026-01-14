Horario y dónde ver el Valencia Basket-Umana Reyer Venezia

Vuelve la EuroLeague Women para el Valencia Basket. Después de un mes de parón por Navidad, el conjunto taronja para recibir a Umana Reyer Venezia en la J9 de la competición. La cita es este miércoles 14 de enero a las 19:15 horas en el Roig Arena, encuentro que podrá verse en directo a través de Movistar y À Punt. Las de Rubén Burgos quieren sumar un triunfo ante un rival directo que le permita escalar posiciones con vistas ya al play-in, a falta de cuatro jornadas.

El conjunto taronja se encuentra ya inmerso en la segunda fase de la máxima competición europea. A falta de cuatro jornadas para llegar a los play-in, el equipo se encuentra con un 5-3 en 4ª posición, aunque empatado en balance con Basket Landes (2º) y Umana Reyer Venezia (3º). Lidera Fenerbahce, el único invicto de la competición con un 8-0, y por debajo están Casademont Zaragoza con un 4-4 (5º) y DVTK HUNTHERM con un 1-7 (6º).

Para este importante encuentro, el técnico, tendrá la baja de una de sus jugadoras profesionales en este partido. Cristina Ouviña sigue afectada por su proceso gripal que le ha impedido disputar los últimos partidos y tampoco podrá estar este miércoles. Raquel Carrera, que ya contó con minutos limitados el pasado domingo, podrá seguir sumando sensaciones en la pista tras el parón para recuperar los problemas en su rodilla. Leticia Romero, que regresó a la convocatoria también el domingo, después de superar sus molestias en el sóleo, pero no llegó a jugar, podría contar con sus primeros minutos limitados en este partido.

En cuanto al rival, el equipo italiano llega a esta edición de la EuroLeague Women con el objetivo de mejorar su participación respecto a la pasada campaña, en la que no logró pasar de la segunda fase. A esta fecha ya ha mejorado sus números, con dos victorias respecto a la cifra que consiguió la pasada temporada. Actualmente está con un 5-3. Las tres derrotas que acumula han sido ante Fenerbahce, CIMSA CBK Mersin y Basket Landes. En liga italiana van en segunda posición con un balance de 11-2.

Mavunga y Coulibaly, en el partido de la primera vuelta en La Fonteta / Eduardo Ripoll

Primer reencuentro con Stephanie Mavunga

Este será el primer reencuentro con la exjugadora taronja Stephanie Mavunga y, además, ante la afición de Valencia Basket. Mavunga llevó la camiseta taronja la pasada campaña, ayudando a la consecución de los títulos de Supercopa LF Endesa 2024 y Liga Femenina Endesa 2025. En este periodo la pívot disputó un total de 54 partidos que se reparten en 36 de LF Endesa, 1 de Copa, 2 de Supercopa y 15 de EuroLeague Women, con una media de 10 puntos y 6 rebotes por partido.