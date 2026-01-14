Rubén Burgos: "Hemos ajustado detalles durante el partido, especialmente en defensa"

Rubén Burgos y Kayla Alexander analizaron en rueda de prensa la crucial victoria de Valencia Basket ante Reyer Venecia en Euroliga. La sexta del conjunto taronja en Euroliga que le permite, entre otras cosas, romper la igualdad precisamente con el conjunto italiano.

La primera en tomar la palabra fue la pívot norteamericana, que definió el partido como "muy intenso", destacando estar "orgullosa de que hayamos podido luchar contra eso para conseguir la victoria". Además, destacó su duelo con Mavunga, excompañera suya en el VBC: "Es una gran jugadora, es física, hemos luchado el rebote y los contactos, no es fácil pero siempre tengo ganas de jugar contra ella".

Por su parte, Rubén Burgos puso en valor la victoria ante un gran rival, destacó la igualdad del grupo y habló de unos ajustes defensivos que fueron clave para ganar el partido: "Como esperábamos, ha sido un partido muy complicado entre dos equipos con el mismo balance. Ellas son un gran equipo y están muy bien entrenadas. Es lo que esperamos en los partidos que vienen. Hoy hemos ajustado detalles durante el partido, especialmente en defensa. Dejar al rival en 12 puntos al final debe darnos seguridad y confianza en nuestro juego. En un día con menos acierto de tres, porque nos han colapsado, hemos sabido compartir el balón. 25 asistencias hablan muy bien. Ha sido muy importante ganar hoy y seguir empujando porque hasta el último partido no sabremos en qué posición quedaremos. Hay mucha igualdad".

Valencia. VLC SPD.Partido Valencia Basket-Umana Reyer, Roig Arena / M. A. Montesinos

Preguntado por Awa Fam, que fue clave en el último cuarto para la victoria del equipo, Burgos expresó que "Awa tiene máxima confianza. Tomamos las decisiones pensando en lo mejor para el equipo, pero no siempre acertamos. La he visto con buenas sensaciones, ha entendido las normas ofensivas, se han sentido cómodas con ella y me alegro por su último cuarto".

Sobre cómo afrontan lo que resta de fase de grupos, el técnico taronja dejó claro que ningún partido es más complicado que otro y que las posiciones pueden variar hasta la última jornada: "Todos los partidos van a ser decisivos, hemos visto que Fenerbahce ha perdido. Los partidos fuera de casa son importantísimos, no pensamos en partidos puntuales, hay tanta igualdad... creemos que se va a mantener. Ni una victoria nos posiciona en una posición cómoda ni una derrota nos sacaba de la pelea".

Análisis de la Copa

Al técnico también le pidieron un análisis de la Copa, cuyo sorteo se llevó a cabo este miércoles: "En la Copa hay mucha igualdad e ilusión. Es una sede sin equipo anfitrión. El sorteo es el que es y cualquier equipo es complicado. Todos ponen las cosas duras y no puedo hablar de favoritos, aún queda e intentaremos llegar lo mejor posible".

Nerea Lagowski

Fue preguntado también por el último fichaje del club, la joven Nerea Lagowski: "La vimos cuando llegó para las pruebas, la conocíamos, este verano coincidió en el Mundial sub19. Es un proyecto del club, la dirección deportiva podría hablar mejor de sus objetivos con ella, pero su proyección ahora es más en el equipo de Challenge".