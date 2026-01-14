El Valencia Basket, anfitrión de la primera jornada de la Copa Campeones

Valencia Basket – Aderes, Atlas Lleida, Addin Fundación CB Canarias, Club Joventut Badalona – Fedamar, CB Gran Canaria Proyecto Suma y MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany serán los seis equipos encargados de levantar el telón de la Copa Campeones que disputará su primera jornada los próximos días 17 y 18 de enero y que tendrá el mejor escenario posible para su estreno: L’Alqueria del Basket en Valencia.

Los equipos, que pueden ser mixtos, quedarán encuadrados en dos grupos de tres, que disputarán sus encuentros el sábado por la mañana, quedando para el domingo los enfrentamientos directos entre los primeros, segundos y terceros de cada grupo.

Los partidos constarán de 4 períodos de 8 minutos cada uno, a “tiempo corrido”, parándose el reloj en los siguientes casos:

a. Tiempo muerto

b. Una falta que conlleve tiros libres.

c. En caso de incidente o lesión grave.

La entrada a L’Alquería del Basket es libre hasta completar aforo.

grupos / 80

Una iniciativa de Fundación acb y Banco Mediolanum

La Copa Campeones nace bajo el auspicio de la Fundación acb y con Banco Mediolanum como patrocinador principal, además de contar también con el apoyo de Endesa, Toyota, Pelayo y Azulmarino.

Su objetivo es promocionar el deporte que busca la integración de todos y representar los verdaderos valores del baloncesto: superación, diversión y compañerismo.

Tras pasar por Valencia, la competición llegará a Manresa en el mes de marzo y a Bilbao, en mayo, ciudades donde se disputarán las siguientes dos jornadas.