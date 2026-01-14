Valencia Basket sabe sufrir y suma otra victoria en Euroliga ante Reyer Venecia

Victoria coral de Valencia Basket ante Reyer Venecia en el Roig Arena (81-73). El conjunto taronja resistió los momentos más complicados de un partido igualado de principio a fin y remató la faena en un último cuarto en el que Elena Buenavida y Awa Fam lideraron a su equipo. Otro triunfo, el sexto en Euroliga para romper la igualdad precisamente con el conjunto italiano en la clasificación del grupo.

Había muy en juego y ambos equipos saltaron a cancha con esa marcha más de intensidad que exigen estos partidos. Intensidad que se tradujo en un ritmo de partido endiablado desde la primera posesión, con un alegre intercambio de canastas en las que los ataques se imponían a las defensas. Del bando taronja, Anderson empezó enchufada, mirando a canasta y repartiendo juego, aunque los primeros puntos estuvieron repartidos con Fiebich, Buenavida y Araujo.

El ritmo en pista seguía siendo endiablado y pedía de alguien que desnivelara un poco la balanza. Entonces apareció, desde el banquillo, Kayla Alexander, con un impacto inmediato, como de costumbre, sobre todo debajo del aro. La estadounidense se hizo notar con rebotes y canastas aprovechando su físico y, aunque el conjunto italiano logró no perder mucho terreno, Valencia Basket logró un parcial de 6-0 y abrió la primera pequeña ventaja en el marcador (19-14).

Arreón del Venecia

No duró demasiado la alegría porque el Venecia pidió tiempo muerto y, tras él, no solo se reenganchó al marcador sino que dobló la apuesta taronja con un parcial todavía más contundente de 12-2 para cerrar el primer cuarto con un marcador de 21-26. Pasa y Holmes comandaron la reacción italiana ante una defensa taronja que había bajado el nivel.

Tras el primer descanso entre periodos, el segundo cuarto arrancó con un guion parecido al final del primero, con una línea más ascendente para el Venecia, que situó el partido en un territorio complicado aproximándose a los dobles dígitos de ventaja.

Alexander mantuvo a su equipo

Rubén Burgos necesitaba que una de sus jugadoras se echara el equipo a la espalda y entonces apareció, tal como ocurrió en el primer cuarto, Kayla Alexander, que demostró ser la jugadora con más acierto del equipo y encontró en Elena Buenavida a su mejor socia para volver a igualar la contienda.

Valencia Basket había salvado un tramo muy peligroso, aunque eso no impidió que el Reyer Venecia siguiera intentando poner tierra de por medio. Dojkic y Pan encontraron acierto en los triples, mientras que el conjunto taronja sobrevivía con canastas muy trabajadas y segundas oportunidades.

Las últimas posesiones estaban llevando la firma taronja, que de hecho logró darle la vuelta al marcador con Alexander sumando ya 15 puntos y Araujo inaugurando su registro de anotación, pero la acción final de la primera mitad dejó un poco frío al Roig Arena y es que Pasa conectó un triple sobre la bocina que dejó el marcador en 42-44 a favor de las visitantes.

Cada vez más cerca del tramo decisivo, el tercer cuarto empezó con un paso al frente de las defensas de ambos equipos, provocando que el porcentaje en los tiros cayera. Solo Awa Fam metió una canasta que no fuera desde la línea de tiros libres en los primeros seis minutos, mientras que Anderson y Buenavida sumaron, aunque no todo lo que pudieron, desde la línea de personal.

A remolque, pero dentro del partido

Reyer supo descifró antes cómo desarbolar la defensa taronja, y encontró más canastas gracias a Dojkic y a Mavunga. Un parcial de 8-3 culminado con un robo y bandeja fácil de Pan provocó un necesario tiempo muerto de Rubén Burgos, porque las italianas amenazaban con volver a poner tierra de por medio.

Regresó el partido con un triple liberador de Fiebich, la segunda canasta de juego de VBC en todo el tercer cuarto. Carrera dio continuidad anotando desde la línea de tiros libres y, aunque Holmes hizo daño con un 5 puntos, Leticia Romero y Raquel Carrera siguieron sumando para mantener a su equipo en el partido. En los últimos segundos, Buenavida sumó otro punto desde la línea de tiros libres y VBC cerró bien la última defensa, dejando la diferencia en el marcador en tres puntos de desventaja y la buena noticia de que pudo haber sido peor.

Awa Fam, Buenavida y una gran defensa amarraron el partido

El último cuarto pedía un inicio ilusionante y de eso se encargaron Awa Fam y Elena Buenavida. La pívot anotó la primera canasta, mientras que la canaria, gracias a su garra, sacó un rebote ofensivo y la posterior falta para, desde la línea de tiros libres, recortar cualquier distancia.

Además, la defensa taronja volvía a rugir y el Reyer Venecia solo logró anotar desde el tiro libre en los primeros tres minutos y medio. Fam seguía bailando en la pintura y puso por delante en el marcador a Valencia Basket por primera vez desde hacía varios minutos, desencadenando un tiempo muerto de Mazzon.

Tras el parón, María Araujo puso el pabellón taronja patas arriba con un robo a mitad de pista que terminó en una bandeja sencilla de Anderson. Habían pasado cinco minutos el cuadro italiano seguía sin anotar una canasta de juego. A esa sequía la puso punto final Charles con dos canastones muy seguidos, avisando de que el Venecia no iba a darse por vencido a pesar de que eran ahora las taronja las que seguían una línea ascendente.