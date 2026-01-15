Cinco años sin Miki Vukovic

El 15 de enero de 2021 fallecía uno de los grandes mitos taronja, Miki Vukovic, el eterno y querido entrenador que marcó una época en el Valencia Basket. El club, en sus redes sociales recuerda este jueves el quinto aniversario de la triste efeméride. A los 76 años Vukovic, , nacido en Kraljevo pero afincado en la Comunitat Valenciana desde 1990, fallecía dejando un gran legado.

Cinco años en el banquillo taronja

Dirigió al Valencia Basket entre 1995 y 2000, guiando al Valencia Basket a su primer título nacional en la Copa del Rey de 1998. Antes de su etapa en el por entonces Pamesa Valencia, el técnico serbio abrió camino en el baloncesto femenino, donde llevó al Dorna Godella a cinco títulos consecutivos de liga entre 1991 y 1995, y dos trofeos de la Copa de Europa. el técnico croata dejó una huella imborrable desde el banquillo, especialmente en el entonces Pamesa Valencia, al que condujo desde la segunda línea del baloncesto nacional hasta consolidarlo entre los grandes.

Vukovic llegó a España en los años noventa, en una época en la que la Liga ACB comenzaba a profesionalizarse y a abrirse al talento balcánico. Su formación como entrenador estaba claramente marcada por la escuela yugoslava: rigor táctico, lectura del juego, defensa intensa y un especial cuidado por los fundamentos. Un ideario que encajó de inmediato en Valencia.

Miki Vukovic / F. Calabuig

En la temporada 1995-1996, cuando asumió el reto de dirigir al Pamesa Valencia con un objetivo tan claro como ambicioso: devolver al club a la élite tras el ascenso a la ACB. Lejos de optar por soluciones a corto plazo, Vukovic construyó un proyecto sólido y paciente, basado en la cohesión del vestuario y en la mejora constante del rendimiento colectivo. Ese trabajo tuvo su recompensa en la temporada 1997-1998, cuando el equipo valenciano firmó uno de los mayores hitos de su historia, su primer gran título. En su primera experiencia en la Copa, Vukovic llevaba al Valencia Basket hasta conquistar el trofeo en aquella mítica Copa de Valladolid 98.

Vukovic dirigió al Pamesa Valencia durante 5 temporadas, un total de 231 partidos de los que ganó 143.

Marcó una época en el baloncesto femenino con el Dorna Godella

A su llegada a la Comunitat Valenciana, Vukovic encontró en el Club Baloncesto Godella el escenario ideal para desplegar su concepción del juego. En una época en la que el baloncesto femenino aún luchaba por consolidarse estructural y mediáticamente, el entrenador yugoslavo aportó profesionalidad, disciplina táctica y una mentalidad ganadora poco habitual hasta entonces.

Bajo su dirección, el Dorna Godella vivió sus años dorados en la década de los noventa. Vukovic transformó al conjunto valenciano en una referencia nacional y europea y le llevó a conquistar dos Copas de Europa, en 1992 en Bari, Italia, tras vencer al Dinamo de Kiev en la final y en 1993, en casa, en Llíria, ante el Como italiano.