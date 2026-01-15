Horario y dónde ver el Fenerbahçe - Valencia Basket de la Euroliga en directo

El Valencia Basket se encuentra en Estambul para enfrentarse al poderoso Fenerbahçe en el siempre temido pabellón Ülker Sports Arena. El liderato de la Euroliga está en un puño, con los de Pedro Martínez empatados a 14 victorias con Hapoel Tel Aviv, AS Monaco y Barça. Los turcos lideran el siguiente grupo perseguidor con un triunfo menos y aspiran a empatar al cuadro taronja que se impuso en el Roig Arena por 94 a 79 el pasado mes de octubre. Con el mítico Saras Jasikevicius a los mandos, el equipo marcha bien hasta el punto de haberle renovado esta misma semana... ¡hasta 2029! Un gesto muy inusual en el mundo del baloncesto europeo, desde luego, pero fruto de la confianza que se tiene en el técnico lituano para optar a todo esta temporada.

Nando de Colo, de nuevo rival taronja

Los Reyes Magos trajeron una nueva estrella a todo un equipazo como es el Fenerbahçe. Se trata de Nando de Colo , segundo máximo anotador en la historia de la Euroliga. A sus 38 años, el exterior francés abandona un Asvel Villeurbanne al que no le salen las cosas en la Euroliga. Sin embargo, el veterano jugador promedia 13,6 puntos, 4,7 asistencias y 2,1 rebotes para 17,8 de valoración por encuentro en la Euroliga, lo que le hace un refuerzo de lujo para un equipo ya de por sí aspirante a todo. El exjugador taronja llego entonces a la Fonteta en 2009, siendo un joven prometedor. Permaneció hasta 2012, momento en el que dio el salto a la NBA de la mano de los Spurs y desde entonces fue sentando cátedra con Toronto Raptors o CSKA de Moscú antes de firmar por el Fenerbahçe y marcharse al ASVEL para regresar este mismo mes de enero a Estambul. El que no podrá estar en la cita es otro fichaje de invierno, Chris Silva, ya que esta misma semana se ha conocido que estará lesionado aproximadamente dos meses.

Nando de Colo, con el Fenerbahçe / EFE

Dos estrellas por encima del resto

El Fenerbahçe es un equipo compacto, con los roles claros y el nivel general sobresaliente. Pero son dos los jugadores que sobresalen por encima del resto y no sólo por anotación. Se trata de los estadounidenses Wade Baldwin IV y Talen Horton Tucker, quienes rondan los 15 puntos de media por encuentro en la Euroliga.

Horario y dónde ver el Fenerbahçe - Valencia Basket de la Euroliga en directo

El duelo del Ülker Sports Arena medirá a Fenerbahçe y Valencia Basket, dos contrincantes de mucho peso, este viernes 16 de enero a partir de las 18:45 horas y se podrá ver en directo en Movistar Plus+, además de poder seguirlo también en Superdeporte.