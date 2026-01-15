Valencia Basket
Importante cambio de hora en un partido próximo del Valencia Basket en el Roig Arena
El club taronja adelanta el partido de Liga F Endesa ante el Kutxabank Araski de la próxima semana
El Valencia Basket recibirá el domingo 25 de enero al Kutxabank Araski en partido correspondiente a la jornada 18 de la Liga Femenina Endesa, un encuentro que ha cambiado de horario. Así lo ha confirmado este jueves 15 de enero el club taronja a través de sus redes sociales. El partido, que en un principio iba a disputarse a las 12:15 horas, finalmente se jugará a las 11:00 horas. El motivo del adelanto del partido es que ha sido elegido por Teledeporte para ser retransmitido en directo y la hora fijada es las 11:00 horas, una hora y quince minutos antes de lo que se había anunciado en un principio.
Antes, viaje a Madrid
Antes de recibir al Kutxabank, el Valencia Basket visitará este sábado la cancha del Movistar Estudiantes, un partido que de jugará a las 19:30 horas. Las de Rubén Burgos, tras la importante victoria lograda el miércoles en el Roig Arena frente al Reyer Venezia en la Euroliga, viajarán a Madrid para intentar seguir sumando en la Liga F Endesa y acercarse un poco más al liderato.
