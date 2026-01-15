Pedro Martínez analiza al Fenerbahçe Beko Istanbul

El Valencia Basket visita la pista del vigente campeón de la Euroliga, el Fenerbahçe Beko Istanbul (viernes 16 de enero de 2026, 18:45 horas, Ulker Sports and Event Hall, Movistar Deportes 2). Un rival sólido y con una dinámica muy buena según las declaraciones de Pedro Martínez en la previa del partido europeo: "Fenerbahçe ahora mismo tiene una dinámica muy buena, en los últimos meses está jugando con muchísima solidez. Es un equipo que juega muy buen baloncesto, con muy buenos jugadores, y necesitamos prepararnos para un partido de máxima exigencia y para estar en el partido tenemos que jugar muy bien".

La clave para el técnico taronja es defender bien ante el equipo de Nando de Colo, que militó en el Power Electronics Valencia de 2009 a 2012: "Tienen muy buen físico, es un equipo muy bien entrenado, con jugadores con muchísima experiencia en la competición, y su defensa es excelente, pero también tenemos que defender bien, porque no solamente son un equipo bueno defensivamente, sino que también ofensivamente tienen muchísimo talento. No nos vamos a fijar en uno o dos jugadores, ellos son un roster muy bueno, y De Colo es un jugador importante, pero tenemos que prestar atención a todos”.

Respecto a las expectativas del partido, Pedro Martínez detacó: “Todos los partidos en esta competición, y en la ACB también, sabemos que nos tenemos que preparar siempre para partidos muy difíciles".