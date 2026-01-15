El Valencia Basket pone a prueba su ataque ante el mejor defensor, el Fenerbahçe

El Valencia Basket visita este viernes 16 de enero al Fenerbahçe Beko Istanbul (18:45h, Ulker Sports and Event Hall, Movistar Deportes 2) en la jornada 22 de la Euroliga, un partido en el que los taronja pondrán a prueba su mejor arma, el ataque, ante el equipo que acredita la mejor defensa de la competición. Dos estilos de juego enfrentados que protagonizarán un duelo que se presenta apasionante. Será la mejor piedra de toque para comprobar la recuperación del potencial ofensivo taronja que había quedado cuestinado tras las derrotas ante el AS Mónaco en Euroliga y el Unicaja Málaga en Liga pero que de nuevo volvió a brillar el pasado lunes ante el Casademont Zaragoza, partido en el que los taronja se imponían por 115-73.

Un triunfo para seguir arriba

Valencia Basket llega a esta 22 jornada en tercera posición con un balance de 14-7 empatado a triunfos con el segundo, el Mónaco, el cuarto, el FC Barcelona y también con las mismas victorias que el Hapoel Tel Aviv aunque el conjunto israelí tiene un partido menos. Por tanto, una victoria en la cancha de Estambul podría incluso aupar a los taronja de nuevo a lo más alto de la tabla, en función de lo que hagan sus rivales. El Fenerbahçe Beko Istanbul rompió la semana pasada una racha que era de cuatro triunfos consecutivos en Dubai, pero habiendo ganado ocho de sus últimos diez partidos ha subido hasta la quinta posición con un 13-7 en su casillero con un partido pendiente en El Pireo.

En las filas taronja la principal duda es Nate Reuvers, que se retiró del partido del lunes ante Casademont Zaragoza con un esguince de tobillo izquierdo y aunque, ha viajado, será duda hasta última hora. En cualquier caso, Pedro Martínez tendrá que hacer tres descartes. Más problemas tendrá el Fenerbahçe, ya que a los lesionados que ya arrastraba de semanas anteriores como Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim o Arturs Zagars se le han unido en la última semana dos jugadores importantes para ellos como Bonzie Colson y otro de sus fichajes recientes, el pívot Chris Silva. La gran novedad para los turcos es la presencia de su último fichaje, el extaronja Nando de Colo, que podría jugar sus primeros minutos en la Euroliga con el Fenerbahçe.

Séptima visita a la pista del Fenerbahçe

El partido de la tarde del viernes será la séptima vez que Valencia Basket visite al Fenerbahçe Beko Istanbul en la Euroliga, con unos precedentes de cuatro victorias locales y dos triunfos taronja. En el precedente más reciente, el encuentro de la primera vuelta disputado el 28 de octubre en el Roig Arena, Valencia Basket colocó el histórico de enfrentamientos ante este rival en 9-6 a su favor al imponerse por 94-79

Ataque contra defensa

El Fenerbahçe Beko Istanbul es el equipo que menos puntos encaja (79,8), el que tiene una mejor eficiencia defensiva (1,09 puntos), el que menos asistencias permite a sus oponentes (15,5) y el que más baja la eficacia en tiros de campo de sus rivales (es el único por debajo del 50%) provocando los peores registros de sus rivales tanto en el tiro de dos (50%) como en el tiro de tres puntos (32,4%). Unos registros que mejora como local dejando en 1,05 puntos por posesión a sus rivales en los partidos jugados en el Ulker Sports and Event Hall, bajando la eficacia de tiros de campo al 47,4% en su pista y aprovechando esas buenas defensas para correr y anotar el 15,1% de sus puntos en transición.

Todo ello planteando un juego al menor ritmo de la competición (72,3 posesiones), mientras que Valencia Basket es el segundo que juega más rápido (76,6). Por su parte, el equipo taronja es el segundo equipo que más anota (90,3 puntos) y el que más triples convierte (12,3) .

El rival

El Valencia Basket analiza así a su rival, el Fenerbahçe: En el quinteto tipo del equipo turco es Devon Hall (9,8 puntos, 3 rebotes y 2,9 asistencias para 10,2 de valoración) el que comienza los partidos en la posición de base junto a Talen Horton Tucker (14,3 puntos y 3,8 rebotes para 13,4 de valoración) y Tarik Biberovic (9 puntos y 3 rebotes) en la rotación exterior. Por dentro, Khem Birch (3,7 puntos y 3,3 rebotes) es el habitual en la posición de cinco mientras que Nicolo Melli (6,6 puntos y 5,7 rebotes) y Mikael Jantunen (5,9 puntos y 3,1 rebotes) se reparten las titularidades como ala-pívots. Baldwin es la gran referencia ofensiva de su equipo saliendo como sexto hombre en una plantilla que sin Colson ni Wilbekin no podrá contar con algunas de sus principales amenazas ofensivas desde el banquillo pero que ha incorporado a De Colo para ampliar una profunda plantilla que cuenta con Brandon Bostor Jr. (4,1 puntos) o Melih Mahmutoglu para ampliar la rotación exterior y con Armando Bacot Jr. (3,5 puntos y 2,1 rebotes) o Metecan Birsen para completar su nómina de hombres grandes.

Plantillas / VBC

Otro maratón de partidos

Tras su triunfo ante Casademont Zaragoza del lunes, los hombres de Pedro Martínez han dispuesto de un día de descanso y dos sesiones de entrenamiento en Valencia antes de poner rumbo a Turquía para abrir una nueva serie de compromisos que le llevará a disputar cinco partidos en diez días. Tras el choque en la cancha del Fenerbahçe, el equipo taronja viajará directamente a la capital de España para medirse ante el Real Madrid el domingo 18 de enero a las 19:00 horas en un duelo directo por el liderato de la Liga Endesa. Y le seguirá la cuarta semana consecutiva de tres partidos en la que recibirá al Paris Basketball (martes 20 de enero, 20:30h, jornada 23 EuroLeague) y visitará de forma encadenada al FC Bayern Munich (jueves 22 de enero, 20:30h, jornada 24 EuroLeague) y al Dreamland Gran Canaria (domingo 25, 13:00 horas, jornada 17 Liga Endesa).