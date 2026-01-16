En Directo
DIRECTO/ Fenerbahçe - Valencia Basket
Valencia Basket, examen de nivel en Estambul ante el Fenerbahçe
El duelo ante el Fenerbahçe representa una prueba de madurez para el Valencia Basket en su camino en la Euroliga. Los taronja, que ya lograron imponerse al conjunto turco en la primera vuelta en el Roig Arena, visitan ahora una pista donde el equipo local se hace especialmente fuerte. Bajo la dirección de Pedro Martínez, Valencia Basket buscará competir con personalidad y constancia para seguir creciendo en la competición continental.
⌚ 2DO CUARTO: 00:15 📍 FENERBAHÇE 44-34 VALENCIA BASKET
DE TRES OMARI MOORE
⌚ 2DO CUARTO: 00:50 📍 FENERBAHÇE 42-31 VALENCIA BASKET
OCTAVA PÉRDIDA DE VALENCIA BASKET, PASOS DE PRADILLA
⌚ 2DO CUARTO: 01:25 📍 FENERBAHÇE 42-31 VALENCIA BASKET
BALÓN PARA VALENCIA BASKET
⌚ 2DO CUARTO: 02:00 📍 FENERBAHÇE 42-31 VALENCIA BASKET
LO PARA PEDRO MARTÍNEZ, TM PARA VALENCIA BASKET
⌚ 2DO CUARTO: 02:25 📍 FENERBAHÇE 40-31 VALENCIA BASKET
ANOTA LOS DOS TIROS LIBRES BALDWIN
⌚ 2DO CUARTO: 02:37 📍 FENERBAHÇE 38-31 VALENCIA BASKET
SÉPTIMA PÉRDIDA DE VALENCIA BASKET EN EL PARTIDO
⌚ 2DO CUARTO: 03:25 📍 FENERBAHÇE 38-31 VALENCIA BASKET
FALTA EN ATAQUE DE JEAN MONTERO
⌚ 2DO CUARTO: 04:33 📍 FENERBAHÇE 38-31 VALENCIA BASKET
TRIPLE DE DE COLO
⌚ 2DO CUARTO: 04:50 📍 FENERBAHÇE 35-31 VALENCIA BASKET
REBOTE OFENSIVO PARA EL VALENCIA BASKET
⌚ 2DO CUARTO: 05:23 📍 FENERBAHÇE 34-31 VALENCIA BASKET
ANOTA THOMPSON LA TÉCNICA
