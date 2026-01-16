Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO/ Fenerbahçe - Valencia Basket

Valencia Basket, examen de nivel en Estambul ante el Fenerbahçe

El Valencia Basket viaja a Estambul en busca de otra victoria europea

El Valencia Basket viaja a Estambul en busca de otra victoria europea / Fernando Bustamante

Álvaro García-Granero

El duelo ante el Fenerbahçe representa una prueba de madurez para el Valencia Basket en su camino en la Euroliga. Los taronja, que ya lograron imponerse al conjunto turco en la primera vuelta en el Roig Arena, visitan ahora una pista donde el equipo local se hace especialmente fuerte. Bajo la dirección de Pedro Martínez, Valencia Basket buscará competir con personalidad y constancia para seguir creciendo en la competición continental.

