Pedro Martínez: "En ataque hemos estado fuera de nuestro ritmo, su defensa nos ha complicado"

Pedro Martínez, aseguró, que pese a la derrota en la cancha del Fenerbahçe, lo positivo es que su equipo "no se rindió nunca durante los 40 minutos. Con su defensa de cambios no hemos encontrado situaciones fáciles de anotación pero hemos luchado 40 minutos y los jugadores han tenido la mentalidad para remontar. Por esa parte tenemos que estar contentos", afirmó en la rueda de prensa tras el partido. El técnico reconoció que el estilo de juego del conjunto turco se había impuesto al taronja: "En ataque hemos estado un poco fuera de nuestro ritmo, especialmente en el 5 contra cinco porque su defensa nos obligaba a hacer tiros forzados".

La defensa local fue clave

Para el técnico taronja el poderío defensivo de los locales había sido determinante: "Su defensa nos ha complicado. Nos ha costado controlar las situaciones de 'uno contra uno' porque tienen jugadores muy verticales y es difícil para nosotros controlarnos".

El técnico felicitó al Fenerbahçe por su partido y especialmente por los tiros abiertos que lograron en la segunda mitad y por su defens: "Tienen una gran defensa, la mejor de la competición y nos ha complicado mucho. Juegan muy inteligente atrás. Tenemos que mejorar pero hay que reconocer el mérito del Fenerbahçe".

Para Martínez la mejoría en defensa de su equipo tras el descanso no fue suficiente: "En la segunda parte nos hemos cerrado un poco más pero entonces ellos han conseguido algunos tiros de tres y en ataque hemos estado fuera de nuestro ritmo en el cinco contra cinco porque su defensa nos obligaban a hacer algunos tiros", resumió.