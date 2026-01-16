El Valencia Basket busca ante Estudiantes, su sexta victoria consecutiva

Con la moral muy alta tras la importante victoria en la Euroliga este miércoles frente al Reyer Venezia, el Valencia Basket visita este sábado 17 de enero al Movistar Estudiantes (19:30h, Movistar Academy Magariños, Youtube FEB) en la jornada 17 de la Liga F Endesa. Las de Rubén Burgos tratarán de prolongar su racha positiva y sumar la que sería su sexta victoria consecutiva tras ganar sus últimos cuatro partidos de Liga más el de Euroliga ante el Reyer Venezia.

El Valencia Basket inicia la segunda vuelta de la Liga en tercera posición con un balance de 12 victorias y 4 derrotas. Las taronja quieren seguir sumando para no perder de vista al líser, el Casademont Zaragoza que atesora un 15-1 y al segundo, el Spar Girona con un 14-2. Por debajo el equipo taronja tiene a Hozono Global Jairis con un 10-6 y a Perfumerías Avenida y con un 9-7 en cuarta y quinta posición, respectivamente. Por suparte, el Movistar Estudiantes es decimotercero clasificado con 5 victorias y 11 derrotas, por delante del decimocuarto Estepona y del decimoquinto Araski, ya en puestos de descenso. En la jornada anterior, el Estudiantes perdió en su visita a la pista del Baxi Ferrol (74-54).

Para el partido ante las madrileñas Rubén Burgos recupera a Cristina Ouvina que se ha perdido los últimos partidos por un proceso gripal, mientras Raquel Carrera y Leticia Romero también estarán disponibles tras superar sus respectivas lesiones aunque no están aún al cien por cien y tendrán limintación de minutos. Quien no podrá jugar es Hind Ben Abdelkader, que tampoco estuvo ante Umana Reyer Venezia y que sigue arrastrando molestias musculares.

El partido de la primera vuelta se saldó con un cómodo triunfo en casa de Valencia Basket por 84-61 con la actuación más destacada de Leo Fiebich con 14 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 20 de valoración. El equipo solventó el partido con unos buenos segundo y último cuarto. Por el lado visitante la mejor jugadora fue Frieda Buhner con 19 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 17 de valoración.

El rival

Movistar Estudiantes es un equipo que en las últimas temporadas ha estado en la zona alta de la tabla en LF Endesa y que compite en EuroCup Women. En competición nacional está sufriendo con un balance de 5-11 en 13ª posición. En EuroCup Women han conseguido clasificarse para octavos y hace unos días compitió muy bien ante Olympiacos, equipo caído de la Euroliga, ante el que cayó por solo un punto.

El inicio de temporada, con un 1-9 que tenía a Movistar Estudiantes último de la tabla, produjo la destitución de Antonio Pernas, sustituido por su ayudante Pablo Olmo, quien dirige estos momentos el equipo. Desde entonces el equipo lleva una racha de 4 victorias y 2 derrotas. También ha habido movimientos en la plantilla. En noviembre rescindían por mutuo acuerdo a Clementine Samson, que se incorporó a Baxi Ferrol. Días después fichaban a Paige Crozon, alero canadiense especialista en el 3x3. Hace unos días el club anunciaba la marcha de Leaonna Odom, que se incorporó como refuerzo temporal, y el fichaje de Laura Erikstrup, jugadora que había rescindido contrato con Perfumerías Avenida.

Movistar Estudiantes tiene las bajas confirmadas de Maria Jespersen, que se encuentra de baja por embarazo, y Kristina Topuzovic, que fue intervenida de la rodilla en octubre. Las jugadoras más importantes del equipo madrileño están siendo Frieda Buhner con un promedio de 16,8 puntos, 7 rebotes, 1,8 asistencias y 20 de valoración y Nneka Ezeigbo, con una media 12,6 puntos, 8 rebotes, 1,7 asistencias, 1 robo y 15,5 de valoración por partido.