Real Madrid - Valencia Basket: Hora y dónde ver el partido en directo
El conjunto taronja visita el Movistar Arena en un duelo clave de la Liga Endesa ante un Real Madrid líder, con la necesidad de competir al máximo para seguir enganchado a la zona alta de la clasificación.
Valencia Basket afronta este domingo una exigente prueba en la Liga Endesa con su visita al Real Madrid, actual líder de la competición, en un partido que se disputará en el Movistar Arena y que puede marcar el devenir del conjunto taronja en la lucha por los puestos de privilegio. El equipo valenciano llega al choque con el objetivo de mantener su competitividad fuera de casa y medir su estado real ante uno de los grandes rivales por los títulos esta temporada, en un clásico moderno del baloncesto español que siempre deja duelos de alto nivel.
⏰ Hora y dónde ver el Real Madrid - Valencia Basket
Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana un partido vibrante en la Liga Endesa en lo que será una reedición de la final de la temporada pasada. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.
Así pues el partido se emitirá en DAZN. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Euroliga en exclusiva. Por otro lado el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.
Estas son las opciones para seguir el Real Madrid - Valencia Basket de este domingo 18 de enero a las 19:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.
