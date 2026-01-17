LF ENDESA
Rubén Burgos: "Nuestro plan de partido pasaba por la defensa"
El técnico taronja, satisfecho del trabajo de sus jugadoras en la victoria ante el Movistar Estudiantes
Burgos destacó también el acierto en el triple y el hecho de haber compartido bien el balón
Rubén Burgos estaba más que satisfecho de la victoria del Valencia Basket ante el Movistar Estudiantes (71-89), pero no solo por la importancia del resultado, sino porque fue una victoria coral en la que todas las jugadoras con minutos tuvieron su papel importante.
Al respecto, destacó que "mis sensaciones han sido buenas, he viso a las jugadoras cómodas, bien físicamente, ejecutando nuestro plan de partido que sabíamos que tenía que pasar por la defensa, contra un equipo en línea ascendente, con excelente juego ofensivo, anotando con facilidad en transiciones y queríamos atacar bien para defender un poco mejor".
Eso sí, hubo que hacer algún ajuste para tener más controlado el partido. "Construir el partido no es un intercambio de canastas. Hemos podido corregirlo con contactos, siendo más sólidas en defensa, las rotaciones nos han ayudado, todas han sumado con más o menos minutos, la gestión de esfuerzos y de cargas nos ha ayudado a mantener un nivel alto".
Otras claves de la victoria
Al margen de ellos, Burgos destacó también el acierto desde la línea de 6,75 y la capacidad de compartir el balón y rebotear. "Tras el descanso, las individualidades iban a aparecer pero manteníamos el acierto en tiros de tres, compartíamos bien el balón, hemos podido trabajar bien el rebote. Ha sido un buen partido para la afición, en un buen ambiente de basket y le deseo al Estudiantes la mejor de las suertes en la vuelta de la Eurocup ante el Olympiacos.
Rol de Nia Coffey
Respecto al papel de Nia Coffey en el actual Valencia Basket y su gran trabajo defensivo, destaca Rubén Burgos que "no es que tenga un rol de defensora. Son sus características. He seguido su carrera desde la distancia, era buena defensora de casi cualquier posición exterior e interior en la WNBA defendiendo cambios, punteando tiros, el 80% de sus movimientos ha estado en posición de tres, es una muy buena jugadora de equipo, está haciendo un esfuerzo por adaptarse, tiene una excelente mentalidad y es una gran compañera. Tiene buena mano también.
