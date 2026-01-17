El Valencia Basket busca en Madrid un liderato con premio doble

Duelo en la cumbre. El Valencia Basket visita este domingo el Movistar Arena para medirse por tercera vez esta temporada al Real Madrid e intentar recuperar el liderato de la Liga Endesa. Un objetivo que obliga a ganar y que, de conseguirlo, tendría premio doble, ya que aunque aún quedaría una jornada para el final de la primera vuelta, quien la termine en lo alto de la tabla tendrá la ventaja de jugar los cuartos de la Copa del Rey el jueves y, en caso de pasar a semifinales, lograr un valioso día de descanso.

Tanto locales como visitantes jugaron el viernes sus respectivos partidos de Euroliga y acumulan cansancio, pero solo los taronja jugaron como visitantes y por tanto con un largo viaje añadido desde Estambul. Pedro Martínez podrá contar en principio con la plantilla al completo tras haber podido jugar Nate Reuvers ante el Fenerbahçe pese al leve esguince de tobillo que se produjo el lunes ante el Casademont Zaragoza, mientras que tampoco se esperan bajas en la plantilla de Scariolo.

El Valencia BC, sin embargo, suele sufrir en Madrid y de hecho, buscará un triunfo que se la ha resistido en sus últimas siete visitas en competición nacional a esta cancha y además lo hará en la pista que históricamente peor se le ha dado en la Liga Endesa y donde el equipo blanco solo ha perdido dos partidos de Liga Regular en los últimos 26 meses. Los precedentes de este curso, eso sí, cayeron de lado taronja con victorias en la final de la Supercopa Endesa y en el choque de Euroliga en el Roig Arena.

Jean Montero, ante Hezonja en el Valencia Basket - Real Madrid de Euroliga. / JM López

Average a favor

De cara a luchar por la primera plaza en la primera vuelta, el Valencia Basket cuenta con la ventaja de tener un average general mucho más favorable (+225 contra +121), de ahí que en caso de empate al frente de la clasificación, se aseguraría la primera plaza (+225 contra +121) de momento y tendría la oportunidad de defenderla en la última jornada de la primera vuelta, en la que los de Pedro Martínez visitarán al Dreamland Gran Canaria un día después de que los de Scariolo hagan lo propio ante el Río Breogán.

Cabeza de serie a tiro

Un triunfo taronja serviría en cualquier caso para convertirse en cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey que tendrá lugar el lunes 26 de enero a las 12:00 horas en el Palau de les Arts Reina Sofía de València. Incluso con una derrota esa presencia en el primer bombo del sorteo podría ser matemática al final de la jornada 16, aunque para ello sería necesaria una derrota de UCAM Murcia o que perdieran tanto Joventut Badalona como Kosner Baskonia (ambos).

Nate Reuvers, en una defensa ante Tavares en el partido de Euroliga en el Roig Arena. / JM López

Nate Reuvers: "Será un desafío divertido"

Tras destacar en su último partido ante el Fenerbahçe pese a la derrota y sus molestias físicas, Nate Reuvers señalaba en la previa del encuentro que “nunca tenemos demasiado tiempo para pensar en el último partido. Jugamos cada dos días. Así que, por supuesto, será un reto difícil para nosotros jugar contra el Real Madrid. Hemos tenido algo de éxito jugando contra ellos a principios de año, pero tenemos que darlo todo. Va a ser un partido totalmente diferente, especialmente a mitad de la temporada, cuando los equipos ya han empezado a conjuntarse y descubrir cómo jugar juntos. Pero sí, será un desafío divertido. Creo que si jugamos a nuestro ritmo y hacemos las cosas que hacemos bien, como hemos demostrado hasta ahora, podemos competir y ganar contra cualquiera. Solo tenemos que estar listos y dar lo mejor de nosotros. Y si hacemos eso, sabemos que tendremos nuestras oportunidades en este partido”.

Los equipos más valorados

Este choque no solo enfrenta a los dos primeros clasificados de la Liga Endesa, también opone a los dos equipos más valorados del torneo. El Valencia Basket manda en la tabla de valoración con 114,87 créditos por partido mientras que el Real Madrid es segundo con 107,33 de valoración por enfrentamiento. También se miden dos de los mejores ataques de la competición. El Valencia Basket es el que más anota (95,93 puntos) y tendrá que sacar su mejor versión ofensiva para intentar vencer a un equipo que las únicas dos veces en las que ha perdido esta temporada en acb lo ha hecho encajando 105 puntos (en la segunda jornada en Vitoria y hace dos semanas ante el Barça). El equipo taronja es el que tiene mejor eficiencia ofensiva (1,21), el que cuenta con una mejor eficiencia defensiva (1,02) y por extensión, también manda en la eficiencia neta (0,19). El Real Madrid es el sexto que más anota (91,2 puntos) pero es tercero tanto en la eficiencia ofensiva (1,18) como en la eficiencia neta (0,11), además de liderar la acb en tapones (4,67) y en porcentaje de puntos obtenidos desde el tiro libre (25,2%).