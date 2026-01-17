El Valencia BC mantiene su racha y arrolla en Magariños

El Valencia Basket suma y sigue y ya encadena seis victorias consecutivas tras su victoria de este sábado ante el Movistar Estudiantes en Magariños por 71-89, en un partido que se rompió en el segundo cuarto y en el que el acierto en los triples fue una de las claves, con hasta siete taronja anotando al menos una vez desde el 6,75. El mismo números de jugadoras que superaron los 10 créditos de valoración, en un ejemplo del juego coral de las visitantes, lideradas por Kayla Alexander y Elena Buenavida.

Rubén Burgos salió de inicio con ambas junto a Yvonne Anderson, Nia Coffey y María Araújo. Un quinteto que tomó el mando del partido desde el inicio, con un rápido triple de Coffey y cinco puntos de la estaunidense para poner el 2-7. Una diferencia que se mantruvo en los siguientes minutos con el intercambio de canastas y que solo se pudo ampliar al final del primer cuarto, con un triple de Raquel Carrera que puso el 20-27.

El Estudiantes trataba de mantenerse en el partido con el acierto de la subcampeona olímpica Juana Camilión, bien apoyada en labores anotadoras por Berkani y Bühler, pero era Kayla Alexander quien frenaba el ímpetu local una y otra vez llegando a sumar 8 puntos y 5 rebotes al final del primer cuarto, con clara superioridad taronja en los porcentajes de tiro.

Raquel Carrera y Kayla Alexander, en el partido entre el Movistar Estudiantes y el Valencia Basket. / Movistar Estudiantes

El rebote ofensivo da alas a las taronja

Una diferencia significativa, pero no definitiva con tres cuartos por jugar, aunque el Valencia BC no pareció querer dejar los deberes para última hora y salió decidido al segundo cuarto dispuesto a romper el partido, con un triple de Fiebich en respuesta a una primera canasta de Erikstrup y otros tres aciertos de Awa, Carrera y Leti Romero tras rebote ofensivo (22-36).

Las locales estaban contra las cuerdas y un nuevo parcial de 0-7 con cinco puntos de Buenavida y otros dos de Alexander de nuevo tras rebote ofensivo ponían el +17 para las de Rubén Burgos (27-44). Pese a ello, Berkani y Osma lograban reducir diferencias y el técnico taronja pedía tiempo para evitar sustos, a 2:17 del descanso.

Anderson y Alexander volvían a anotar antes de irse a vestuarios, tras una gran última defensa de las taronja que permitió mantener un cómodo 33-47 en la media parte. La superioridad en el rebote y los mejores porcentajes de las visitantes volvían a ser clave para plasmar la superioridad en el marcador. Cristina Ouviña, que regresaba tras perderse varios partidos a causa de un proceso gripal, era la única taronja sin minutos hasta entonces.

Nia Coffey, autora de 9 puntos, 4 rebotes y 11 de valoración en Magariños. / Movistar Estudiantes

De triple en triple

Tras varios errores en el tiro en ambas canastas, Buenavida abría el marcador tras el descanso con un triple, aunque Berkani no tardó en responder desde el 6,75. Pero Awa se animaba también de tres y relanzaba a unas taronja que tras un breve intercambio de canastas, volvía a agrandar la brecha, por medio de Anderson, Carrera, Fiebich y una Leti Carrera que ponía el +18 (44-62) que llevaba a Pablo OLmo a parar el partido pasadoel ecuador del tercer cuarto.

Bühner, con un triple, intentaba dar oxígeno al Estudiantes, pero un robo de Queralt que acabó en canasta de a capitana y el acierto en los tiros libres de Alexander y Fiebich permitían alcanzar la barrera de los 20 puntos (49-69). Una diferencia que se pudo mantener al final del tercer cuarto (52-72) con un último triple que Leti Romero, que sumaba ya 11 puntos.

Último cuarto de trámite

El partido estaba en el bolsillo y aunque entró en unos minutos de cierto descontrol con un continuo intercambio de canastas, nuevos triples de Araújo y Fiebich permitían incluso aumentar la diferencia hasta el +22 (56-78).

Yvonne Anderson, titular en Madrid y con cinco asistencias, al margen de seis puntos. / Movistar Estudiantes

La canadiense Paige Crozon, sin acierto hasta entonces, encadenaba dos triples y ocho puntos consecutivos, pero Awa anotaba de nuevo desde el 6,75 para sumarse al festival anotador taronja, con acierto de una gran Buenavida, Queralt y Coffey, que puso la máxima diferencia del partido (+23) a falta de 4:03 para el final.

Las locales tiraron de orgullo ya con todo perdido y lograron un parcial de 7-0 cerrado con un nuevo triple de Crozon, que sumaba sus 11 puntos en el último cuarto. Pese a no peligrar la victoria, Rubén Burgos paraba el partido para intentar mantener la máxima intensidad a menos de dos minutos del final, en los que solo una canasta de Coffey varió el marcador, para acabar igualando la máxima anotación taronja de la temporada (71-89). Sexta victoria seguida y de nuevo con buenas sensaciones al margen del resultado. Toda una inyección de moral para el partido de Euroleague Women del próximo 21 de enero ante el Casademont Zaragoza, después de ganar el pasado miércoles ante otro rival directo como el Umana Reyer Venezia.