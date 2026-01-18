Directo | ¡Dura batalla entre Madrid y Valencia Basket!

Valencia Basket afronta este domingo una exigente prueba en la Liga Endesa con su visita al Real Madrid, actual líder de la competición, en un partido que se disputará en el Movistar Arena y que puede marcar el devenir del conjunto taronja en la lucha por los puestos de privilegio. El equipo valenciano llega al choque con el objetivo de mantener su competitividad fuera de casa y medir su estado real ante uno de los grandes rivales por los títulos esta temporada, en un clásico moderno del baloncesto español que siempre deja duelos de alto nivel.

Cabeza de serie a tiro

Un triunfo taronja serviría en cualquier caso para convertirse en cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey que tendrá lugar el lunes 26 de enero a las 12:00 horas en el Palau de les Arts Reina Sofía de València. Incluso con una derrota esa presencia en el primer bombo del sorteo podría ser matemática al final de la jornada 16, aunque para ello sería necesaria una derrota de UCAM Murcia o que perdieran tanto Joventut Badalona como Kosner Baskonia (ambos).

Real Madrid y Valencia; los equipos más valorados

Este choque no solo enfrenta a los dos primeros clasificados de la Liga Endesa , también opone a los dos equipos más valorados del torneo. El Valencia Basket manda en la tabla de valoración con 114,87 créditos por partido mientras que el Real Madrid es segundo con 107,33 de valoración por enfrentamiento. También se miden dos de los mejores ataques de la competición. El Valencia Basket es el que más anota (95,93 puntos) y tendrá que sacar su mejor versión ofensiva para intentar vencer a un equipo que las únicas dos veces en las que ha perdido esta temporada en acb lo ha hecho encajando 105 puntos (en la segunda jornada en Vitoria y hace dos semanas ante el Barça).

El equipo taronja es el que tiene mejor eficiencia ofensiva (1,21), el que cuenta con una mejor eficiencia defensiva (1,02) y por extensión, también manda en la eficiencia neta (0,19). El Real Madrid es el sexto que más anota (91,2 puntos) pero es tercero tanto en la eficiencia ofensiva (1,18) como en la eficiencia neta (0,11), además de liderar la acb en tapones (4,67) y en porcentaje de puntos obtenidos desde el tiro libre (25,2%).

⏰ Partido en DIRECTO: Real Madrid - Valencia Basket

Así pues el partido se emitirá en DAZN. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Euroliga en exclusiva. Por otro lado el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.

Estas son las opciones para seguir el Real Madrid - Valencia Basket de este domingo 18 de enero a las 19:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.

Estos son los líderes al descanso del Madrid - Valencia Basket

📰 Partido entretenidísimo en Madrid. Los taronja arrancaron como un vendaval con un primer cuarto de escándalo en el que estuvieron cerca de los 20 puntos de diferencia, pero el Madrid, apoyado en los triples de Llull logró igualarlo en un segundo parcial en el que Valencia Basket se quedó seco en anotación.

