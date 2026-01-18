Pedro Martínez iguala a Miki Vukovic con más partidos dirigidos al Valencia Basket

Pedro Martínezha dirigido frente al Real Madrid su partido número 231 al frente del primer equipo masculino de Valencia Basket. Una cifra que le permite igualar con Miki Vukovic en la primera posición en el histórico de encuentros como técnico principal al frente de nuestra plantilla profesional masculina.

El técnico catalán está ocupando esta tarde el primer asiento del banquillo taronja en su partido número 141 en la Liga Endesa, a lo que añade 83 partidos de competiciones europeas, 5 de la Copa del Rey y 2 de la Supercopa Endesa para alcanzar la misma cifra que Vukovic como primer entrenador del Valencia Basket.

El pasado 15 de junio de 2025, con el triunfo que suponía el billete para la tercera final de la acb para el equipo taronja, Martínez igualó a Miki en la primera posición de victorias con nuestro conjunto masculino al llegar hasta las 143 que consiguió el Maestro. Una clasificación que actualmente Pedro comanda en solitario con 171 triunfos a falta del resultado del partido de esta tarde. El 28 de septiembre, Martínez se convirtió en el primer entrenador en ganar más de un título con nuestros chicos al juntar la Liga Endesa de 2017 con la Supercopa Endesa 2025.