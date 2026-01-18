Pedro Martínez: "Hay que ver cómo mejorar y no dejar de apoyar a los jugadores"

Pedro Martínez igualó este domingo a una leyenda como Miki Vukovic como técnico con más partidos en la historia del Valencia Basket, pero no pudo hacerlo con una victoria que les habría devuelto el liderato, ante un Real Madrid superior que se impuso 94-79. Eso sí, no tiene nada que reprochar a unos jugadores que lo dieron todo, aunque faltó acierto ante un Real Madrid al que definió en el partido de este domingo como mejor técnica, física y tácticamente.

Valoración de la derrota

El partido lo hemos empezado muy bien, pero claro, no vas a ganarlo solo jugando excelente el primer cuarto y menos contra un gran equipo como el Madrid, la diferencia no iba a ser definitiva. Para ganar al Madrid en particular y lo ampliaría a equipos de este nivel hay que rozar la perfección en la disciplina, la táctica, la defensa, en las cosas básicas porque a la que bajas un poquito el pistón y no lo haces muy bien, como tienen muchísima calidad te castigan, como pasó en el segundo cuarto, en el que no fuimos capaces de mantenernos fieles a lo que hicimos bien en el primero, aunque reconozco la dificultad de hacerlo bien durante todo el partido, obviamente. Pero a la que bajas un poco tu nivel de disciplina, contacto físico, de defensa de uno contra uno y como tienen grandísimos jugadores, te castigan muchísimo, como se ha visto.

Sin excusas por el cansancio

Creo que no ha sido por una cuestión física, simplemente es que es muy difícil estar todos los minutos, todas las defensas, todos los ataques, haciendo las cosas muy bien y entonces, no nos excusamos con el cansancio, solo creemos que para ganar a un equipo así hay que hacer las cosas muy bien y mucho rato. Cuando dejas de hacerlo muy bien, son equipos que tienen mucha calidad, salen jugadores del banquillo como Llull o Garuba y hay que hacerlo todo el rato muy bien porque si no, te van castigando.

Darius Thompson, defendido por Campazzo en el partido ante el Real Madrid. / acb Photo / Víctor Carretero

Méritos del Real Madrid

Es muy difícil hacerlo bien todo el rato y ellos también han hecho cosas bien, sus ajustes, sus cambios defensivos y contra esos cambios defensivos, hay que seguir a un nivel muy alto para encontrar los tiros que hemos encontrado en el primer cuarto. Nos gustaría seguir siempre con porcentajes altos, pero el otro equipo juega y no te los da. Tienes que ver cómo hacer para seguir encontrando tiros de porcentaje alto, pero hemos perdido un poquito la concentración queriendo buscar algunas ventajas cerca de canasta, algunos jugadores se han frustrado mucho y eso nos ha llevado a cometer errores en defensa. Y el Madrid es un gran equipo, con grandes jugadores y te va castigando, sale Llull, Garuba, Lyles, Deck y a la que pierdes algo de concentración y disciplina táctica, de frescura, te castigan y cuesta estar ahí concentrado, te vienes abajo. Son cosas que debemos de mejorar, no conformarnos con que pasen, pero es complicado.

Calendario y Copa en el horizonte

Sinceramente no estamos pensando en la Copa, falta mucho para la Copa y a nivel de lo que es estrictamente deportivo nos da igual donde se juegue. Tienes la misma ilusión por ganarla se juegue donde se juegue y ahora mismo no estamos pensando en ese tema. Estamos perdiendo partidos, pero es que no siempre se gana y creo que estamos intentando hacer las cosas a nuestro mejor nivel, aunque debemos de ser autocríticos y ver qué podemos mejorar, aunque los otros equipos tambén juegan. Tenemos que intentar no caer en la frustración ni en la desesperanza porque en 48 horas tenemos un partido, en 96 otro, el domingo otro y no hay que pensar más allá, solo en qué podemos hacer mañana para estar lo mejor preparado que podamos para el próximo partido y así sucesivamente y lo que tenga que venir ya vendrá.

Esfuerzo y autocrítica

Tenemos cosas a mejorar, pero no de esfuerzo, mentalidad y ganas, el equipo ha luchado y se ha esforzado, pero hay cosas tácticas y técnicas que tenemos que mejorar, pero hemos luchado bien. Lo que pasa es que hemos perdido de 15, pero puedes perder así y dar lo máximo y perder de cuatro y te los has tocado a dos manos. No estoy descontento del esfuerzo del equipo, pero sí de que el Real Madrid haya demostrado superioridad física, técnica y táctica que han demostrado. Y contra eso, algunas cosas podemos hacerlas mejor y otras, hay que seguir nuestro trabajo y dar lo máximo. Si lo valoramos solo con el resultado, es un drama porque es el partido que hemos perdido de más puntos. Pero nos tenemos que ir con la idea de que si queremos ganar y competir contra estos equipos lo hemos de hacer mejor, pero no de ganas y esfuerzo o de creer porque en el primer cuarto creían y luego lo que hay que hacer es ver cómo mejorar y no dejar de apoyar a los jugadores, que lo han intentado los 40 minutos.