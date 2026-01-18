Los tres descartes de Pedro Martínez ante el Real Madrid

El liderato está en juego y Pedro Martínez ha podido contar con la plantilla al completo para intentar el asalto al mismo en la visita del Valencia Basket al Real Madrid en el Movistar Arena. Un rival al que los taronja ya han ganado dos veces pero ante el que aún no se han medido en su casa esta temporada.

Una victoria permitiría al Valencia Basket igualar al Real Madrid al frente de la clasificación, pero superarle por la diferencia del average genera. Una situació que, de mantenerse una jornada más, permitiría que los taronja llegaran a la Copa como primer cabeza de serie y, por tanto, jugaran el jueves, por lo que tendrían un día de descanso antes del partido de semifinales en caso de no fallar en cuartos.

Los 12 elegidos de Pedro Martínez

Pedro Martínez, por tanto, tuvo que hacer tres descartes una vez más para acabar con los siguientes doce jugadores convocados: "Brancou Badio, Kam Taylor, Josep Puerto. Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui. Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Darius Thompson, Matt Costello y Yankuba Sima.

Los descartados en esta ocasión, por tanto, son Neal Sako, Isaac Nogués y Sergio de Larrea. mientras que regresan un López-Arostegui y un Yankuba Sima que descansaron el viernes ante el Fenerbahçe en la Euroliga.