Sólo queda una plaza por decidir para la Copa del Rey de Valencia

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 ya va tomando forma y Valencia se prepara para acoger uno de los grandes acontecimientos del calendario ACB. El torneo se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena, escenario que reunirá a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa y que será el epicentro del baloncesto nacional durante cuatro días.

La clasificación dio este fin de semana un paso casi definitivo con el triunfo del Baskonia, que certificó su billete para la Copa y regresará al torneo del KO tras dos temporadas de ausencia. El conjunto vitoriano se convirtió así en el séptimo equipo confirmado, dejando la última plaza aún abierta y pendiente de resolverse en la Jornada 17, la última de la primera vuelta.

La última jornada determinará el octavo clasificado

Esa pelea final apunta principalmente a La Laguna Tenerife, que parte con ventaja gracias a sus nueve victorias y un mejor coeficiente de puntos. El equipo canario visitará al Barça y se clasificará automáticamente si logra la victoria. Incluso en caso de derrota, podría sellar su pase siempre que el Surne Bilbao Basket no gane su partido o no consiga remontar la amplia diferencia de puntos que les separa en el ‘average’.

El conjunto bilbaíno, por su parte, mantiene opciones matemáticas, aunque muy remotas. Necesita ganar en la pista del Coviran Granada, esperar una derrota del Tenerife y protagonizar además una remontada prácticamente heroica en la diferencia de puntos, primer criterio de desempate al cierre de la primera vuelta. Otros criterios, como los tantos a favor o el cociente entre puntos anotados y encajados, también entrarían en juego si persistiera la igualdad.

Siete clasificados

A la espera de que se conozca el nombre del octavo clasificado, ya tienen asegurada su presencia en Valencia Valencia Basket, Real Madrid, Barça, UCAM Murcia, Joventut Badalona, Unicaja y Baskonia. Ocho aspirantes que competirán por un título que promete máxima emoción en un nuevo pabellón llamado a marcar una etapa en el baloncesto español.

Así está la clasificación a falta de una jornada / ACB

Pendientes del sorteo

El próximo gran hito llegará con el sorteo de emparejamientos, que se celebrará tras el cierre de la primera vuelta el próximo lunes 26 de enero, a las 12:00 horas, en el Teatre Martin i Soler (Palau de les Arts Reina Sofía) de Valencia acogerá el sorteo de emparejamientos de una competición que contará con el Valencia Basket como anfitrión.