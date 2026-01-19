El Valencia Basket quiere recuperar su solidez ante un rival propicio, el París Basketball

Dos derrotas consecutivas (en la Euroliga ante Fenerbahce y en la Liga ante el Real Madrid), dos derrotas consecutivas en la Euroliga, tan sólo 1 victoria en los últimos 5 partidos. El Valencia Basket atraviesa uno de sus momentos más grises de la temporada y, aunque, de momento, la situación no es ni mucho menos preocupante, lo cierto es que los taronja afrontan una semana importante para recobrar las buenas sensaciones. La primera oportunidad llega este martes 20 con la visita al Roig Arena del Paris Basketball (20:30h, Roig Arena, #Vamos). A priori, un rival propico para romper la racha de dos derrotas consecutivas en la Euroliga (AS Mónaco y Fenerbahce) que arrastran los de Pedro Martínez.

A recuperar posiciones

Las últimas derrotas han alejado a los taronja de la primera posición de la clasificación de la Euroliga que llegaron a ocupar y ahora, el Valencia Basket llega a la jornada 23 en cuarta posición con 14 victorias, las mismas que el Fenerbahce, que es tercero, pero también que el Real Madrid, que es quinto, y que Barcelona, que es sexto. Enfrente, el Valencia Basket tendrá al París Basketball, un equipo que visita la Capital del Turia por primera vez y que por resultados, es uno de los más 'flojos' de la competición. Los franceses están en en la décimo séptima posición con siete victorias en su casillero, aunque con un partido aplazado y sólo han ganado dos de sus últimos 10 partidos. Eso sí, esas dos victorias las ha sumado en las dos últimas jornadas en las que ha derrotado a Efes y el Estrella Roja, en los dos últimos encuentros.

Otro dato que debe de servir de aviso para que el Valencia Basket no se relaje es que en la primera vuelta el triunfo recaló en el lado francés en el que es además el único enfrentamiento en partido oficial entre estos dos equipos. Fue el 13 de noviembre dentro de la jornada 11 de la EuroLeague y que acabó con triunfo francés por 90-86. Un parcial final de los locales le dio el triunfo al cuadro parisino en el que destacaron Hifi con 17 puntos y Willis con 15. Por parte valenciana, Thompson y Taylor con 13 puntos cada uno fueron los anotadores más destacados.

El conjunto francés podrá contar con Jared Rhoden y Lamar Stevens, que no estuvieron en la plantilla activa en el partido de la primera vuelta, mientras que Matt Costello se perdió aquel choque por enfermedad. Mientras, Pedro Martínez tiene a toda la plantilla disponible por lo que deberá hacer tres descartes.

Un partido especial para Pedro Martínez

El entrenador Pedro Martínez dirigirá en este encuentro su partido 232 al frente del primer equipo masculino de Valencia Basket, una cifra que le convierte en solitario en el técnico que más veces ha llevado al equipo taronja masculino. Un hito que el entrenador taronja compartirá con el público del Roig Arena en un pequeño acto de reconocimiento que tendrá lugar justo antes del inicio de este encuentro. Será el choque 84 en competiciones europeas en el primer asiento del banquillo taronja para Pedro, que acumula 141 en Liga Endesa, 5 de la Copa del Rey y 2 de la Supercopa Endesa.

Pedro Martínez / Francisco Calabuig

Otra semana con triple cita

El Valencia Basket está inmerso en otra semana con tres partidos. Tras recibir al Paris Basketball en el Roig Arena, el conjunto taronja tendrá que viajar a Alemania para visitar por primera vez la nueva cancha del FC Bayern Munich, el SAP Garden, el jueves 22 de enero a las 20:30 horas y de ahí viajará directamente a las Islas Canarias para cerrar la primera vuelta de la Liga Endesa en la cancha del Dreamland Gran Canaria el domingo 25 de enero a las 13:00 horas.

Duelo de triples entre dos grandes ataques

Valencia Basket es el que más triples mete (12,4) con un 37,8% de eficacia, es el que más lanza de tres (32,7) y el que más porcentaje de sus puntos obtiene con lanzamientos lejanos (41,3%). Por su parte, Paris Basketball es el segundo que más triples anota (12) con un 36,7% de acierto y el segundo que más se levanta desde detrás del arco (32,6). Los parisinos son los segundos que más anotan (90 puntos) y los valencianos los terceros (89,8).

Los taronja tendrán que estar muy pendientes del internacional francés Nadir Hifi, máximo anotador de la competición. comanda la lista de anotadores de la EuroLeague con 20,3 puntos además de ser el quinto que más triples mete (2,6) y el que más tiros libres convierte (4,9).

El Rival

El Valencia Basket analiza así al Paris Basketball: El combinado francés tiene a otros dos jugadores en dobles dígitos de valoración, siendo Justin Robinson su segunda referencia ofensiva con 14,7 puntos (formando con Hifi una de las parejas exteriores más anotadoras de la competición) a los que añade 4,2 asistencias y 4,5 faltas recibidas para 13,9 créditos. Derek Willis (7,7 puntos con un 40,5% en triples y 4,6 rebotes para 10,5 de valoración) es el tercero en ese listado. Ambos suelen salir desde el banquillo ya que en el quinteto tipo junto a Hifi hay otros tres jugadores que suelen salir desde el inicio: Momo Faye (5,7 puntos y 5,6 rebotes), Amath M’Baye (7,6 puntos y 1,7 rebotes) y Jeremy Morgan (5,4 puntos y 2,7 rebotes), aunque en los últimos partidos tanto Lamar Stevens (9 puntos y 4,3 rebotes) como Jared Rhoden (11,7 puntos con un 55,9% en triples y 2,8 rebotes) han ido acumulando presencias desde el inicio.

Por fuera alargan el equipo dos jugadores con capacidad ofensiva como Sebastian Herrera (8,4 puntos con un 38,3% en triples) y Yakuba Ouattara (6,9 puntos y 2,3 rebotes), además de jugadores que le dan un extra de intensidad al equipo con más ritmo del torneo como Leopold Cavaliere (2,6 puntos y 2.9 rebotes) o Joel Ayayi (2,5 puntos y 2,7 rebotes). Por dentro completan el equipo la amenaza en el lanzamiento exterior de Daulton Hommes (4,7 puntos y 2,1 rebotes) y la capacidad bajo los dos aros de Allan Dokossi (4,3 puntos y 5,2 rebotes).